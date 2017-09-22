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15:01 (мск), источник: Kapital.kz

Нацбанк опубликовал прогноз по инфляции и росту ВВП

В среднесрочном периоде ожидается восстановление внешнего спроса за счет положительных темпов роста экономики России, умеренного роста экономики Китая возле своего потенциала, а также слабого экономического роста в ЕС.

Источник: Reuters

Такие сведения приведены в «Обзоре инфляции» за второй квартал 2017 года, опубликованном на сайте Национального Банка.

Ожидается, что при цене на нефть 50 долларов за баррель темпы экономического роста в 2017 году будут на уровне 3,1%.

«Оценки стали более позитивными ввиду более высоких темпов восстановления экономической активности во втором квартале. С учетом более высокой базы в 2018 году темпы роста экономики ожидаются на уровне 3%. В долгосрочном периоде рост ВВП будет стремиться к своему потенциальному значению», — говорится в сообщении Нацбанка.

Также сообщается, что во второй половине 2017 года ожидается нахождение годовой инфляции ближе к верхней границе целевого коридора при цене на нефть 50 долларов за баррель. Это обусловлено влиянием шоков предложения на продовольственных рынках.

По мере исчерпания шоков ожидается плавное вхождение инфляции в более низкий по сравнению с 2017 годом целевой коридор в среднесрочной перспективе.

В среднесрочной перспективе, по прогнозам, инфляция будет находиться в пределах целевого коридора ввиду сохранения стабильной ситуации на сырьевых рынках, нахождения реального эффективного курса вблизи своего равновесия, слабоположительного разрыва выпуска на фоне сокращения доходов населения, а также снижения инфляционных ожиданий.

Обзор инфляции является квартальным изданием Национального Банка, который содержит анализ основных макроэкономических факторов, влияющих на инфляцию, а также прогноз макроэкономических параметров в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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