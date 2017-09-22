Белорусские таможенники изъяли санкционки в 3 раза больше, чем россияне на своей территории

«Продолжаем бороться с попытками вывоза с территории нашей страны в сторону России санкционной продукции. За 8 месяцев текущего года было изъято порядка 8 тыс. т товаров, — сказал руководитель ГТК. — С начала этой санкционной работы таможенной службой изъято и не допущено к движению в сторону России 21 тыс. т санкционной продукции, которая обращена в доход государства. По средствам массовой информации, из отчетов наших коллег в Федеральной таможенной службе мы видим, что они изъяли около 7 тыс. т товаров. Мы продолжаем эту работу».