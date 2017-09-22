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15:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские таможенники изъяли санкционки в 3 раза больше, чем россияне на своей территории

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Белорусская сторона активно отрабатывает вопросы, связанные с пресечением попыток провоза на территорию России товаров из списка санкционной продукции. Об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

«Продолжаем бороться с попытками вывоза с территории нашей страны в сторону России санкционной продукции. За 8 месяцев текущего года было изъято порядка 8 тыс. т товаров, — сказал руководитель ГТК. — С начала этой санкционной работы таможенной службой изъято и не допущено к движению в сторону России 21 тыс. т санкционной продукции, которая обращена в доход государства. По средствам массовой информации, из отчетов наших коллег в Федеральной таможенной службе мы видим, что они изъяли около 7 тыс. т товаров. Мы продолжаем эту работу».

Белорусские таможенники в рамках предотвращения ввоза в Россию санкционных товаров провели контроль более 2 млн 300 тыс. транспортных средств, которые въезжали с территории стран Западной Европы. «Из них 4,7 тыс. транспортных средств были возвращены в страны Западной Европы по тем причинам, что товаросопроводительные документы не соответствовали критериям, которые должны быть в отношении перемещения товаров, относящихся к санкционной группе», — отметил Юрий Сенько.

«Таким образом мы защищаем Российскую Федерацию по тем ограничениям, которые они ввели у себя на территории страны», — добавил он.

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