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15:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Воздухом» заполняли госбюджет предприимчивые чиновники в Алматы

АСТАНА, 22 сен — Sputnik. Сотрудники департамента государственного имущества и приватизации города Алматы придумали оригинальную схему личного обогащения. Они, собирая наличные деньги с арендаторов госсобственности, вносили ложные сведения в базу данных.

Источник: Sputniknews.kz

Согласно материалам уголовного дела, которое рассматривалось в районном суде Алматы, в сентябре 2014 года Казахстанский медуниверситет им. Асфендиярова провел тендер по предоставлению в аренду помещения под столовою, победителем стал ИП «САПА» в лице гражданина М. Стоимость аренды согласно договору составила 823 621,5 тенге ежемесячно.

Бизнесмен приступил к обеспечению питанием студентов и преподавателей, однако через два месяца не смог выплачивать арендную плату. Тогда главный специалист отдела правового и организационного обеспечения департамента госимущества У. предложил предпринимателю снизить арендную плату до 523 000 тенге в месяц, при условии оплаты непосредственно У. Предприниматель согласился.

Тогда У. попросил руководителя отдела по работе с юридическими лицами А. вносить в базу данных «gosreestr» заведомо ложные сведения о том, что якобы от ИП «САПА» ежемесячно поступают платежи, на что А. согласилась. Став напарниками по преступлению, они продолжили свою схему даже после увольнения по собственному желанию в 2015 году У., только теперь А. сама получала деньги от бизнесмена. «Выручку» У. и А. делили между собой. они продолжили свою схему даже после увольнения по собственному желанию в 2015 году У., к слову, также по собственному желанию, потому что А. перед увольнением незаконно завладела электронно-цифровыми подписями своих подчиненных и, продолжая лично получать деньги от ИП «САПА», по-прежнему заполняла базу данных.

Таким образом, с марта 2015 года по март 2017 года путем обмана или злоупотребления доверием руководителя ИП «САПА» предприимчивые чиновники получили денежные средства на общую сумму 12 552 000 тенге. Ущерб, причиненный государству в виде не поступивших денежных средств в республиканский бюджет, составил 20 593 960,11 тенге.

Кроме того, выяснилось, что еще одно преступление У. и А. совершили в октябре 2014 года. В этот раз в аренду предоставлялось производственное помещение. В январе 2015 года тот же У. сделал предложение владельцу ИП о снижении суммы арендной платы, требовалось лишь вознаграждение в 80 тысяч тенге. Предприниматель согласился, после чего «напарники» изменении коэффициентную ставку, которая повлияла на снижение суммы арендной платы, в результате в бюджет недопоступило более 700 тысяч тенге.

В суде подсудимые признали свою вину полностью, материальный ущерб был возмещен их родственниками.

Суд признал подсудимых У. и А. виновными в совершении правонарушений по статьям 190 (мошенничество) и 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК и назначил им наказание в виде пяти лет ограничения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. С учетом амнистии неотбытая часть срока наказания была сокращена на ¼ — до трех лет девяти месяцев. В соответствии с законом об амнистии суд постановил освободить осужденных от назначенного основного наказания и освободить их в зале суда.

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