Наказали за коррупцию: Telia выплатит $965 млн за взятки в Узбекистане

Источник: Sputnik

Telia Company достигла мирового соглашения с Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) шведской и голландской прокуратурами, которые вели расследование.

«Сегодняшнее урегулирование приводит к завершению неудачной главы в истории компании Telia. С 2013 года новый совет директоров и руководство работают усердно и ответственно, чтобы понять, что пошло не так, исправить то, что было нарушено и восстановить доверие всех, в ком мы заинтересованы», — заявил президент и главный исполнительный директор компании Telia Йохан Деннелинд.

Власти США и Нидерландов выявили, что компания Telia нарушила закон о коррупции в иностранных государствах (FCPA) и законодательство Нидерландов, заплатив в 2007 году при получении лицензии в Узбекистане взятку в размере 330 миллионов долларов офшорной гибралтарской компании Takilant. Эта компания формально принадлежала Гаянэ Авакян, близкой подруге и доверенному лицу Гульнары Каримовой.

Дочерняя компания Telia в Узбекистане Coscom также признала свою вину. Общая сумма штрафа определена в размере 548 млн долларов, она будет в равных долях выплачена Министерству юстиции США и голландской прокуратуре.