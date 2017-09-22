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15:06 (мск), источник: Sputnik

Наказали за коррупцию: Telia выплатит $965 млн за взятки в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Шведская телекоммуникационная компания Telia заплатит штраф в размере 965 миллионов долларов США за взятки в Узбекистане, говорится в сообщении компании.

Источник: Sputnik

Telia Company достигла мирового соглашения с Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) шведской и голландской прокуратурами, которые вели расследование.

«Сегодняшнее урегулирование приводит к завершению неудачной главы в истории компании Telia. С 2013 года новый совет директоров и руководство работают усердно и ответственно, чтобы понять, что пошло не так, исправить то, что было нарушено и восстановить доверие всех, в ком мы заинтересованы», — заявил президент и главный исполнительный директор компании Telia Йохан Деннелинд.

Власти США и Нидерландов выявили, что компания Telia нарушила закон о коррупции в иностранных государствах (FCPA) и законодательство Нидерландов, заплатив в 2007 году при получении лицензии в Узбекистане взятку в размере 330 миллионов долларов офшорной гибралтарской компании Takilant. Эта компания формально принадлежала Гаянэ Авакян, близкой подруге и доверенному лицу Гульнары Каримовой.

Дочерняя компания Telia в Узбекистане Coscom также признала свою вину. Общая сумма штрафа определена в размере 548 млн долларов, она будет в равных долях выплачена Министерству юстиции США и голландской прокуратуре.

Напомним, следственные органы США и ряда европейских государств начали свои расследования в отношении фактов коррупции после публикации в СМИ данных о взятках Telia. На волне разворачивающегося скандала TeliaSonera объявила о проведении внутреннего расследования и последующем увольнении четырех топ-менеджеров. Позже компания сменила название TeliaSonera на Telia Company. Многие эксперты тогда отмечали, что ребрендинг во многом связан с попытками очистить имя от скандала.

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