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15:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В России решили зарегистрировать товарный знак «Сделано в тюрьме»

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме». Копия документа имеется в распоряжении агентства «Москва».

Источник: РИА "Новости"

Заявка была подана предприятием «Калужское» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сам товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами русского алфавита черного цвета. «Знак прост, выразителен и хорошо запоминается», — отмечается в документе.

Агентство напоминает, что в Италии под брендом Made in jail («Сделано в тюрьме») с 1980-х выпускают одежду (например, футболки, в том числе детские). Идея принадлежит бывшим заключенным тюрьмы в Риме.
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Калужское» зарегистрировано в качестве юридического лица в 1994 году. Занимается организацией обеспечения продуктами и товарами первой необходимости подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы 35 регионов страны.

Эта деятельность осуществляется через магазины, находящиеся на территории пенитенциарных учреждений, а также через интернет-магазин. Одной из приоритетных задач ФГУП является реализация продукции, изготовленной в системе ФСИН.

В ноябре 2016-го в федеральной службе рассказали, что ФСИН входит в число ведущих отечественных товаропроизводителей. В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукция на сумму около 50 миллиардов рублей.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Иван Петров
В таком случае надо ещё зарегистрировать товарные знаки "Сделано на зоне" и "сделано на химии", "Сработано на Канатчиковой Даче" и т.д.
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