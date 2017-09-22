Омский губернатор Назаров подарил дорожникам 31 КамАЗ
Глава региона признался, что это первое в этом году обновление парка техники.
Глава региона признался, что это первое в этом году обновление парка техники.
Сегодня, 22 сентября, губернатор Омской области Виктор Назаров вручил работникам дорожных служб ключи от 31 КамАЗов. Глава региона на этот раз не стал устраивать
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Это первое в 2017 году, но не последнее обновление парка дорожной техники. Правительством Омской области принято решение дополнительно направить на обновление техники еще 79,7 миллиона рублей. До конца года будет приобретено еще 7 единиц техники для укладки асфальтобетона. Это будут фреза, асфальтоукладчик, катки.
Также глава региона напомнил, что за пять лет приобретено 240 единиц техники. Он добавил, что новые КамАЗы позволят завершить ремонт дорог в срок.