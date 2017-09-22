Омский губернатор Назаров подарил дорожникам 31 КамАЗ

Сегодня, 22 сентября, губернатор Омской области Виктор Назаров вручил работникам дорожных служб ключи от 31 КамАЗов. Глава региона на этот раз не стал устраивать тест-драйв машинам, зато порадовал обещанием, что это не первое финансовое вливание в спецтехнику.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Это первое в 2017 году, но не последнее обновление парка дорожной техники. Правительством Омской области принято решение дополнительно направить на обновление техники еще 79,7 миллиона рублей. До конца года будет приобретено еще 7 единиц техники для укладки асфальтобетона. Это будут фреза, асфальтоукладчик, катки.