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15:10 (мск), источник: 365info.kz

Запускаются скоростные поезда из Астаны и Алматы до Уральска

26 сентября состоится запуск скоростных поездов «Тұлпар-Тальго» по новым маршрутам: «Астана-Уральск» и «Алматы-Уральск».

Источник: 365info.kz

Как сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», время в пути для пассажиров значительно сократится благодаря отмене Казахстаном и Россией погранконтроля в скоростных поездах (маршруты проходят транзитом через российскую территорию).

Поезд «Астана-Уральск» отправится со станции «Астана-Нурлы-жол» 26 сентября в 11 часов 33 минуты. Прибытие на станцию Уральск состоится 27 сентября в 12 часов 42 минуты.

Время в пути сокращено с 39 часов до 26 часов. Стоянки: Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Айтекеби, Никельтау, Актобе, Казахстан и Уральск. Поезд «Алматы-Уральск» отправится со станции «Алматы-2» 26 сентября в 20 часов 17 минут.

Прибытие на станцию Уральск состоится 28 сентября в 10 часов 37 минут. Время в пути сократится с 60 до 38 часов. Стоянки: Алматы-2, Шу, Жамбыл, Шымкент, Туркестан, Чиили, Кызылорда, Казалинск, Саксаульская, Шалкар, Актобе, Казахстан и Уральск.

Каждый состав сформирован из 27 вагонов «Тұлпар-Тальго» казахстанского производства, из них по два вагона классов «Гранд» и «Бизнес», 18 купейных, три технических и два вагон-ресторана (вагон-бара).

В вагонах созданы все необходимые условия для пассажиров, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

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