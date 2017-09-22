Запускаются скоростные поезда из Астаны и Алматы до Уральска
26 сентября состоится запуск скоростных поездов «Тұлпар-Тальго» по новым маршрутам: «Астана-Уральск» и «Алматы-Уральск».
26 сентября состоится запуск скоростных поездов «Тұлпар-Тальго» по новым маршрутам: «Астана-Уральск» и «Алматы-Уральск».
Как сообщает
Поезд «Астана-Уральск» отправится со станции «Астана-Нурлы-жол» 26 сентября в 11 часов 33 минуты. Прибытие на станцию Уральск состоится 27 сентября в 12 часов 42 минуты.
Время в пути сокращено с 39 часов до 26 часов. Стоянки: Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Айтекеби, Никельтау, Актобе, Казахстан и Уральск. Поезд «Алматы-Уральск» отправится со станции «Алматы-2» 26 сентября в 20 часов 17 минут.
Прибытие на станцию Уральск состоится 28 сентября в 10 часов 37 минут. Время в пути сократится с 60 до 38 часов. Стоянки: Алматы-2, Шу, Жамбыл, Шымкент, Туркестан, Чиили, Кызылорда, Казалинск, Саксаульская, Шалкар, Актобе, Казахстан и Уральск.
Каждый состав сформирован из 27 вагонов «Тұлпар-Тальго» казахстанского производства, из них по два вагона классов «Гранд» и «Бизнес», 18 купейных, три технических и два
В вагонах созданы все необходимые условия для пассажиров, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.