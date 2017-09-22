Кто мы такие, чтобы требовать большего. Как живут москвичи в полупустых новостройках. Репортаж «Медузы»

В условиях жесткой борьбы за покупателя застройщики договариваются с банками о снижении ипотечных ставок, регулярно проводят акции, предоставляют скидки и возможность оплаты в рассрочку. Типовая застройка, практически полное отсутствие инфраструктуры и удаленность от центра города все равно привлекают немногих, а потому окраины Москвы обросли плохо заселенными домами. Специально для «Медузы» журналистка Кристина Сафонова поговорила с людьми, купившими квартиры в московских спальных районах, — о том, чего они ждали от жизни в новом доме и какой оказалась реальность.
«Захотелось поговорить, а не с кем»
Каждое утро Лина встает в шесть часов, тихо собирается, чтобы не разбудить родных, и идет на работу. В восемь утра подъезд 17-этажного дома пустует. Когда девушка возвращается — обычно не раньше одиннадцати часов вечера, — в ее секции горит только
Раньше девушка снимала квартиру на станции метро «Новослободская», до этого — на «Кузьминках», а первые 20 лет прожила в Жулебино, где у нее была своя комната. Работает Лина, как и ее немногочисленные соседи по кварталу, в центре Москвы.
Путь до работы занимает около часа: пять минут до остановки, 15 минут на автобусе до станции «Выхино» и 35 минут на метро. Некоторым жителям района приходится добираться до остановки через пустырь, по грязи и деревянным дощечкам. Лине повезло: автобус останавливается недалеко от ее дома.
Раньше Лина работала на складе
Когда в мае 2017 года Лина с родителями въехала в почти пустой дом на Покровской улице, 14, то сначала почувствовала облегчение.
Было так тихо, так спокойно. Но потом мне захотелось с кем-нибудь поговорить, а не с кем. Не по себе стало.
Полупустые новостройки и даже районы в Москве не редкость. Самым высоким спросом у покупателей пользуется жилье, расположенное между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Но даже здесь есть проблемы с продажами — за 2015 и 2016 годы было построено квартир общей площадью 3,7 миллиона квадратных метров, а куплено всего 1,5−1,6 миллиона.
Ситуация на рынке объясняется тем, что предложение превышает спрос: по данным центра «ИРН-Консалтинг», занимающегося анализом рынка недвижимости, с 2014 года количество новостроек в Москве увеличилось на 160% и до сих пор продолжает расти. Еще одна причина — отсутствие покупателей с живыми деньгами. «Рынок жилья ведет себя как рынок нефти, то есть в ответ на снижение цен застройщики увеличивают предложение», — говорит руководитель центра Олег Репченко.
Отчим Лины купил однокомнатную квартиру еще на этапе застройки за пять миллионов рублей (сейчас подобная квартира в этом доме стоит 4 469 400 рублей — прим. «Медузы»). «Родители думали, это очень дешево. Позже я узнала, что мои знакомые за те же деньги купили здесь “двушку”. Я не стала говорить маме и отчиму, не хотела их расстраивать. Но вообще это большая разница — “двушка” и “однушка”. Думаю, они облажались», — говорит девушка.
Гетто Москвы
Лина выкладывает на блюдце печенье. Достает из шкафчика вафельный торт в шоколаде, аккуратно отрезает большой кусок. Девушке едва есть где развернуться: семь метров кухни почти целиком заняты типовой мебелью: кухонные шкафы, стол, холодильник.
У нас очень маленькая квартира. Прямо реально маленькая. Но в метрах не скажу, я в этом плохо разбираюсь (38,2 квадратных метра — прим. «Медузы»).
Малогабаритное жилье сейчас выбирают многие. По данным инвестиционной риелторской компании
Единственная комната в квартире Лины служит и спальней, и гостиной. На полу — матрасы, рядом — иконы. Обустроиться семья девушки еще не успела. Из открытых окон балкона доносится шум — рядом строят будущую станцию метро Кожуховской линии «Некрасовка», открытие которой перенесли с 2017 на 2018 год.
Стройка не прекращается ни днем ни ночью. Мне вставать в шесть утра, а они шумят на весь район. Я не пробовала жаловаться, не верю в это особо.
«Не думаю, что они [рабочие] такие фанаты своего дела. Не миллионы там получают. Наверняка им сказали, что работу нужно быстрее закончить, — говорит Лина. — Строителей здесь много, но я впервые вижу, чтобы после работы они шли на улицу заниматься спортом. Они ломают шаблон: не курят, не пьют, не ругаются матом».
Над стройкой возвышается ряд одинаковых домов песочного цвета. Различить их можно только по цветным полоскам, которые повторяются от постройки к постройке:
Как-то раз я приехала домой в час ночи. У меня сел телефон, не могла позвонить маме, вспомнить улицу. Вообще, блин, не понимала, где нахожусь. За что я люблю центр — там каждый дом не похож на соседний.
Некрасовский район стал частью Москвы в 2011 году в результате соглашения между мэром Сергеем Собяниным и бывшим губернатором Московской области Борисом Громовым. За его развитие отвечает Управление гражданского строительства (УГС), созданное в 2011 году по инициативе
Теперь здесь строят одни из самых дешевых квартир в городе, в ближайшее время в строй введут еще пять миллионов квадратных метров. Местные жители называют район с его плотной панельной застройкой социальным муравейником, и даже сам Хуснуллин признал, что Некрасовка ему «категорически не нравится» — настолько, что вместо строительства в центральной части района пообещали разбить парк.
«Здесь было настолько темно и страшно, — вспоминает Лина первое время после переезда в новый дом. — Слава богу, я по жизни пацанка, одеваюсь в мужском стиле. Когда меня останавливают [на улице], кричат: “Эй, парень!” Так что я могла спокойно здесь прогуливаться». По ее словам, ситуация улучшилась, когда в районе появилось больше жителей. Но заняться в районе все равно нечем — и даже гулять особо негде.
Так лысо, зелени не хватает. В Жулебино был лес. На «Кузьминках» — Кузьминский парк. «Новослободская» — центр, всегда есть куда пойти. А здесь единственное место с нормальными старыми деревьями — пустырь, через который все ходят на остановку.
Лина надеется, что из пустыря сделают парк, но говорит, скорее всего, тоже застроят.
Больше всего Лине хочется обзавестись собственным жильем. Но она сомневается, что купит его в Некрасовском районе.
Я читала статью о Некрасовке, ее назвали “гетто Москвы”, потому что здесь очень дешево продают квартиры.
«Покупает в основном средний класс и ниже. Состоятельных людей я [здесь] ни разу не видела, — добавляет она. — Думаю, здесь будет неплохо, когда все достроят. Но пока мне не очень нравится».
«Понаехали и понаоставались»
От Некрасовского района до нового жилого комплекса «Люберцы» ехать не больше пятнадцати минут. «ЖК “Люберцы” — новостройка для счастливой жизни», — говорится на официальном сайте застройщика.
«Неприятные запахи присутствуют в основном утром и ночью, — признается 30-летний Константин Прудников, купивший квартиру в ЖК. — Но я по этому поводу не заморачиваюсь.
Куда больше Константина волнуют пробки — две улицы, по которым можно выехать в центр, стоят и утром, и вечером. К тому же, говорит он, район постоянно растет:
Скоро еще три дома сдадут. За ними еще дома — у застройщика планы до 2021 года. А выезжать все будут через одни «двери».
«Почти вся застройка в Подмосковье ведется без создания новых улиц, она “садится” на существующую уличную сеть, что дополнительно нагружает транспортную систему городов. Еще одна проблема — строительство крупных проектов “в чистом поле”. Эти районы не встроены в сеть общественного транспорта, поэтому новые жители вынуждены ежедневно пользоваться автомобилями», — объясняет Александр Антонов, главный архитектор Центра пространственной информации, участвовавшего в разработке схем территориального планирования Московской области.
Управляющий партнер агентства недвижимости «Метриум Групп» Мария Литинецкая считает, что расширение дорог и строительство дополнительных съездов не уменьшит дорожный трафик в Московской области, так как там «сохраняется опережающий темп прироста населения».
Константин Прудников живет в Москве с 2010 года, в ЖК «Люберцы» — с января 2017 года. «Я вырос в Песчанокопском районе [Ростовской области]. Отучился в Ростове, поискал работу — не нашел. Приехал в Москву — нашел. Понаехали и понаоставались. Здесь, в микрорайоне, по номерам машин можно изучать географию России: Татарстан, Орел, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Курск, Тула. Можно продолжать и продолжать», — рассказывает он.
Прудников купил однокомнатную квартиру на улице Дружбы, 5/2, в 2015 году, когда от будущего дома были только сваи. Привлекательной показалась и небольшая удаленность от Москвы, и все та же обещанная станция метро «Некрасовка».
На момент покупки говорили, что чуть ли не через год дадут метро. Сейчас Сергей Семенович сказал, что в конце 2018 года.
Определяющим фактором для приобретения квартиры в Люберцах стала цена — 3,2 миллиона за 36 квадратных метров. К тому же у застройщика, компании «Самолет Девелопмент», не было проблем со сдачей домов в срок. Сейчас построены и частично заселены «Люберцы-2015» и «Люберцы-2016». В октябре ключи от квартир получат дольщики «Люберец-2017». Идет строительство «Люберец-2018».
В 17-этажном доме Прудникова пять подъездов, но хорошо заселены только первые два — там продавались квартиры с отделкой. Остальные практически полностью пустуют.
В кризисное время квартиры с отделкой более востребованы у покупателей, особенно у ипотечников.
Многих своих соседей Константин уже хорошо знает: пока не прошли выборы председателя совета дома, соседи поручили эту должность ему, так что теперь он почти все свободное время занимается их жилищными проблемами. Правда, говорит, особых замечаний к дому у него нет: «Для бюджетного варианта вполне себе».
По выходным жители ЖК прогуливаются между
Поликлиника, относящаяся к микрорайну, находится на Назаровской улице, куда на общественном транспорте добираться не меньше получаса. Крупных продуктовых магазинов здесь пока тоже нет; ближайший супермаркет, по словам Прудникова, находится в пяти километрах, в Железнодорожном. Нет и своего полицейского участка.
Я не чувствую себя здесь полностью безопасно. При вызове наряд очень долго едет. Бывают инциденты, ведь всякое случается в процессе житья-бытья.
Мужчина замолкает, а потом добавляет: «Вообще, мне нравится здесь жить. Просто нравится. Думаю, если район будет развиваться, он будет очень даже хорошим. Вопрос доступа сюда — он наиболее острый. Но люди ко всему приспосабливаются: чуть раньше выехал, меньше поспал; вечером постоял в пробке часок. Просто район построен в чистом поле. То, что здесь происходит, — это нормально. Я так считаю. Может, у
Женская Коммунарка
По Калужскому шоссе, в шести с половиной километрах от МКАД, расположен поселок Коммунарка. Улица Липовый Парк растянулась почти на километр, вдоль нее выстроились
Оксана — тоже молодая мать. Она переехала сюда с мужем и дочерью из коммуналки в Лобне. Собственная квартира в новом ЖК обошлась им в 5,8 миллиона. «После покупки нам еще
Дом Оксаны стоит в самом конце улицы Липовый Парк. За ним — недавно построенная школа, одна из самых больших в Новой Москве, и несколько строящихся корпусов ЖК, над которыми с шумом пролетают самолеты.
Когда в Лобне жили, у нас [аэропорт] Шереметьево рядом был. Самолеты еще ниже летали, прямо над нашим домом. А через дорогу постоянно ездили электрички. Так что мы к шуму привыкли и уже не замечаем его.
В ее подъезде двенадцать этажей, в соседних — десять и одиннадцать. Оксана рассказывает, что соседей у нее пока немного, большинство делают ремонт: «Нам только один лифт дали, грузовой. Там постоянно
Несмотря на неудобства, Оксана не жалеет о покупке: «Одно плохо — дочь не берут в садик». Сейчас в Коммунарке работает два детских сада — оба построены на деньги застройщика и переданы городу, но даже их не хватает, чтобы вместить всех желающих.
Оксана не хочет ездить так далеко и проводит дни на детской площадке, присматривая за дочерью.
Нам обещали торговый центр, но потом вместо него решили построить еще два дома.
«Жители против, конечно, даже на митинги выходили, — рассказывает она. — Раньше много салонов красоты было, но сейчас они позакрывались. Так что развлечь себя можно, только если в Москву ехать. Но с ребенком особенно никуда не поедешь».
Как и Оксана, большую часть дня Луиза проводит на детской площадке — со своим сыном, шестилетним Шамилем. В Коммунарке она живет уже два года, а полгода назад в соседнем доме поселилась ее мама. «Мой дом получше заселен, потому что раньше сдавался. Да он и небольшой, всего восемь этажей. Но у нас все равно много пустых квартир, процентов тридцать», — рассказывает Луиза. Ей нравится, что в районе большая школа, а скоро появится поликлиника и станция метро. Когда ей хочется «куда-то выйти», едет в торговый центр «Мега», расположенный на Калужском шоссе. «Здесь [в Коммунарке] нет ничего большого, чтобы и кинотеатр, и игровые вещи для ребенка. А мне самой ничего не надо. Я все больше для Шамиля», — объясняет женщина.
«Настюша»
Самое дешевое жилье на первичном рынке Москвы, по данным
В 2016 году на помощь девелоперу пришло правительство Москвы:
Совладелец компании «Настюша» Игорь Пинкевич задержан на два месяца по обвинению в мошенничестве на строительных объектах. По данным «РИА Недвижимость», в реестре проблемных объектов указано 809 пострадавших дольщиков ЖК «Царицыно». Советник по коммуникациям компании «Настюша» Арсений Меситов говорито шести тысячах дольщиков.
Свою 67-метровую «двушку» в ЖК «Царицыно» Роман и его жена купили в 2014 году — по договору переуступки. Заплатить пришлось в полтора раза больше первоначальной цены квартиры, более девяти миллионов рублей.
Тогда еще не было достоверной информации о сложностях застройщика. Дом выглядел готовым, помню, нас даже пустили квартиру посмотреть.
«Все покатилось вниз,
До начала ремонта Роман,
Дом как бы сдан, но на кадастре он не стоит. Эту проблему мог бы решить застройщик, но ему не до нас. Знаю, многие страдают, потому что не могут прописаться и устроить детей в садик.
«К тому же ходили разговоры, что не переданный в собственность дом может попасть на аукцион за долги “Настюши”», — говорит мужчина, добавляя, что его и соседний дом (6-я Радиальная улица, 3/2 и 3/6) не дают поставить на кадастровый учет
О них Роман знает не понаслышке. Обнаружив в квартире кривые потолки и стены, щели на балконе и полное отсутствие фурнитуры, а в доме — не только затопленную парковку, но и неработающую противопожарную систему и разобранные электрические щитки на этаже, Роман решил составить подробный перечень проблем ЖК «Царицыно-1» и найти пути их решения. В итоге получилась инструкция для всех жителей дома.
Меня об этом никто не просил, я просто взял и начал. Нам же жить там. В конце концов, кто-то же должен все в порядок привести.
«У нас есть управляющая компания “Грант” — насколько я знаю, ее выбрала управа, — но на обращения жильцов с просьбой решить проблемы она не реагирует. У застройщика — банкротство, ему точно не до гарантийных обязательств по дому. Единственный
С электричеством есть и другая проблема — недавно на придомовой территории отключили фонари
«Мы с женой выросли в этом районе. Помню, когда впервые приехали в ЖК, еще до покупки, гуляли между домами и представляли, каким уютным будет район, когда стройка закончится. Современные детские площадки, садики, школы. Почти
А сейчас получается, что только маленький кусочек живой, а вокруг — бездушные тела домов.
По вечерам мужчина боится отпускать жену одну. Говорит, что здесь часто случаются инциденты — к людям забираются в квартиры, воруют деньги, вещи. Он надеется, что ситуация разрешится: «Ну, а что жалеть? Взяли ведь уже [квартиру]. Знали бы, естественно, обошли бы все это стороной».
«Хочется лучшего, селись в Москве»
У Нино сегодня день рождения. Вместе с мамой, приехавшей в гости, она накрывает на стол — застилает его белой скатертью, расставляет тарелки, бокалы, кладет рядом вилки и ножи. Ее муж Саша ходит
Строительство коттеджного поселка в 10 километрах от МКАД по Пятницкому шоссе началось в январе 2011 года. Проектом занималась компания «РАСТ» Михаила Оглобина — сына бывшей главы Министерства строительного комплекса Московской области Марины Оглобиной. «РАСТ» получила 10 гектаров земли по государственной программе обеспечения граждан жильем, гарантом строительства выступил Фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС).
Мы купились на то, что стройка велась под патронажем правительства. Подумали, оно кого попало не возьмет. Все будет быстро и четко.
Продажи квартир в ЖК начались в феврале 2011 года, в ноябре семья женщины заплатила 3,6 миллиона рублей за 58 квадратных метров и начала готовиться к переезду.
К 2012 году, когда строительство ЖК «Аристово-Митино» должно было быть закончено, на месте будущего поселка стояли не подключенные к коммуникациям каркасы домов. Еще через три года Михаила Оглобина заподозрили в причастности к организации нелегальной миграции — по версии следствия, сын министра использовал мигрантов на стройплощадках своей компании.
Получить разрешение на ввод ЖК «Аристово-Митино» в эксплуатацию компания «РАСТ» смогла только в марте 2016 года. Нино была одной из первых, кому выдали ключи.
В квартиру они с мужем и сыном въехали в июне этого года. Им удалось отсудить у застройщика неустойку — место на парковке. «Нам обещали рядом построить небольшой многофункциональный центр — с магазинами разными и подземной парковкой. Но теперь непонятно, будет ли он. У нас же застройщик банкрот. Даже не все дома еще сдал, а их надо срочно запустить [подключить к коммуникациям], чтобы перезимовали. Поэтому жильцам предлагают скинуться и нанять рабочих», — говорит Нино.
Нечестно, конечно, но ты выбираешь: доплатить условные 40 тысяч рублей и получить жилье, либо ничего не получить. А так много чего нечестно. И то, что нам задержали [сдачу домов], и то, что не все построили.
Обманутыми оказались не только дольщики ЖК «Аристово-Митино», но и других проектов застройщика: ЖК «Спортивный квартал», «Марьино Град», «Экопарк Нахабино», «Аристье» и «Спорт Таун». Они неоднократно проводили совместные митинги и обвиняли «РАСТ» и ее владельца в создании «жилищно-строительной пирамиды».
Когда стало известно о банкротстве «РАСТа», дом Виктора Демидова по документам был сдан, но в действительности был непригоден для жизни. «За полтора года, что дом стоял просто так, у него срезали все коммуникации. Охрана недоглядела, — объясняет мужчина. — Чтобы привести все в порядок, нужно 2 миллиона с копейками».
Соседи разделились на две части: одни согласны скидываться, другие — нет. Плата рассчитывается по метражу. Я за свои 56 квадратных метров доплатил 62 тысячи рублей — не те деньги, из-за которых надо выпендриваться.
Пока соседям Демидова удалось собрать 600 тысяч рублей. На эти деньги в дом провели электричество, установили всем счетчики, поставили в подвал насосы и запустили котельную. Средств на то, чтобы сделать гидроизоляцию на крыше и в подвале, не хватило.
Демидов покупал квартиры в ЖК «Аристово-Митино» (однокомнатную за 2,8 миллиона рублей и двухкомнатную за 3,6 миллиона) в начале 2012 года как инвестицию — и не планировал переезжать в поселок.
Тогда надо было вложить куда-то деньги, а сейчас у меня жена и двое детей. Живем у родителей жены в Митино и, естественно, хотим переехать.
С 2013 года он несколько раз пытался продать квартиры в ЖК, но желающих приобрести собственность в долгострое не было. «Я жалею, что купил жилье, — признается Виктор. — Место, конечно, хорошее. Поэтому продавать квартиру больше не хочу. Но на этой стройке я потерял реально много времени и денег. Даже если бы тогда положил их под процент, выхлопа было бы больше, чем сейчас».
«У нас многие
«Здесь хорошо. Рядом лес, свежий воздух, тихо, спокойно», — говорит ее муж Саша. Женщина подхватывает: «Слышно даже, как в соседней деревне Аристово петухи поют. Ровно в четыре двадцать».
Сначала необходимо подключить все корпуса поселка к коммуникациям. По словам женщины, хорошо заселены только дома первой очереди — 16 корпусов из 29, в каждом из них проживает как минимум по пять семей.
«Когда мы покупали квартиру, нам был нужен садик. А сейчас сын идет уже во второй класс, — говорит Нино. — По прописке нам положена деревенская школа, но в ней нет то ли учителя истории, то ли географии. Поэтому мы зарегистрировали сына у знакомой в Митино».
Нино и Саша не жалеют о покупке квартиры. «Здесь же живут