Перевозчиков на 10 автобусных маршрутов Иркутска определит конкурс

Тугутов отметил, что в конкурсах могут участвовать только те организации и предприниматели, деятельность которых соответствует требованиям законодательства. Проверки общественного транспорта горадминистрация проводит регулярно, с начала года прошло более 100 рейдов. Власти прислушиваются и к пожеланиям иркутян. Так, накануне по маршрутам № 4с и 11к, которые обслуживала компания «Бригада», договоры были расторгнуты из-за систематического неисполнения условий договора.