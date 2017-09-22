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19:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Перевозчиков на 10 автобусных маршрутов Иркутска определит конкурс

Ещё на 11 — в течение 2018 года. Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов на встрече с руководителями предприятий-перевозчиков.

Источник: Вести Иркутск

Тугутов отметил, что в конкурсах могут участвовать только те организации и предприниматели, деятельность которых соответствует требованиям законодательства. Проверки общественного транспорта горадминистрация проводит регулярно, с начала года прошло более 100 рейдов. Власти прислушиваются и к пожеланиям иркутян. Так, накануне по маршрутам № 4с и 11к, которые обслуживала компания «Бригада», договоры были расторгнуты из-за систематического неисполнения условий договора.

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