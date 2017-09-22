Омская мэрия оперативно отреагировала на отключение уличного освещения за долги
Исполняющий обязанности градоначальника Сергей Фролов поручил «Омскэлектро» рассчитаться.
Исполняющий обязанности градоначальника Сергей Фролов поручил «Омскэлектро» рассчитаться.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов оперативно отреагировал на отключение уличного освещения за долги перед «Санкт-Петербурской энергосбытовой компанией». Глава градоначальник поручил департаменту финансов и контроля мэрии, председателю совета директоров компании «Омскэлектро» и первому заместителю директора департамента городского хозяйства Евгению Фомину обеспечить платежи.
Городская администрация направила гарантийное письмо в «Энергосбытовую компанию», что до конца сентября все долги будут погашены.
Предполагается, что энергосбережение двух уличных объектов будет восстановлено в ближайшее время.