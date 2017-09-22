В Башкортостане создаётся курортный комплекс мирового уровня

Руководитель региона рассказал, что первоначально работы по созданию кластера осуществлялись за счёт финансирования со стороны республики. Но в настоящее время кластер вошёл во всероссийскую программу, а значит, его дальнейшее развитие будет идти на основе поддержки из федерального бюджета.

— Сейчас в рамках этой работы на территории кластера уже появляются предприниматели, инвесторы, начинают строить объекты, — отметил Рустэм Хамитов. — Могу сказать, что через несколько лет здесь будет современный курортный комплекс, не уступающий по своему уровню, а тем более качеству лыжных трасс, разнообразию склонов, наличию отелей, возможностям летнего отдыха лучшим мировым курортам среднегорья. С Альпами и Кавказом по известным причинам мы тягаться не сможем, горы у нас невысокие, но всё будет очень достойно.