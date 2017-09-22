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15:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкортостане создаётся курортный комплекс мирового уровня

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. В ближайшие годы в Башкирии будет создан курортный комплекс мирового уровня. Об этом Глава республики Рустэм Хамитов сообщил в интервью российскому журналу «Здравницы».

Речь идёт об активно развивающемся туристическом кластере ««Горные курорты Башкортостана «Легенды Урала»». Он объединяет такие курорты Белорецкого и Абзелиловского районов, как «Мраткино», «Абзаково», «Банное», санаторий «Ассы», базу отдыха «Арский камень».

Руководитель региона рассказал, что первоначально работы по созданию кластера осуществлялись за счёт финансирования со стороны республики. Но в настоящее время кластер вошёл во всероссийскую программу, а значит, его дальнейшее развитие будет идти на основе поддержки из федерального бюджета.

— Сейчас в рамках этой работы на территории кластера уже появляются предприниматели, инвесторы, начинают строить объекты, — отметил Рустэм Хамитов. — Могу сказать, что через несколько лет здесь будет современный курортный комплекс, не уступающий по своему уровню, а тем более качеству лыжных трасс, разнообразию склонов, наличию отелей, возможностям летнего отдыха лучшим мировым курортам среднегорья. С Альпами и Кавказом по известным причинам мы тягаться не сможем, горы у нас невысокие, но всё будет очень достойно.

Полный текст интервью опубликован на официальном сайте Главы Башкортостана.

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