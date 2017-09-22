В Крым приехали китайские бизнесмены

Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с представителями бизнеса и творческой интеллигенции, приехавших в Крым в составе делегации Китайской народной Республики.

«Уверен, что за время пребывания здесь наши друзья из КНР в полной мере смогут познакомиться с прекрасной и удивительной природой Крыма, осмотреть памятники исторического наследия, которыми так богата крымская земля», — отметил он.