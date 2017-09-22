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16:41 (мск), источник: РИА Крым

В Крым приехали китайские бизнесмены

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости (Крым). Представители бизнеса и творческой интеллигенции Китайской Народной Республики изучают в Крыму перспективы познавательного и гастрономического туризма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с представителями бизнеса и творческой интеллигенции, приехавших в Крым в составе делегации Китайской народной Республики.

«Уверен, что за время пребывания здесь наши друзья из КНР в полной мере смогут познакомиться с прекрасной и удивительной природой Крыма, осмотреть памятники исторического наследия, которыми так богата крымская земля», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что готов предоставить возможность ознакомиться с достопримечательностями полуострова, показать достижения Крыма в области туризма и поискать направления, по которым Республика могла бы сотрудничать с КНР.

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