На месте недостроенного медучилища в Сочи построят школу
На прошедшем сходе жителей Центрального района Сочи глава города Анатолий Пахомов сообщил о судьбе недостроя на улице Дагомысской.
На прошедшем сходе жителей Центрального района Сочи глава города Анатолий Пахомов сообщил о судьбе недостроя на улице Дагомысской.
Еще давно там должно было появиться медицинское училище, но в итоге многоэтажное здание оказалась заброшенным. Теперь на этом участке решено возвести школу.
«Тому, кто там имеет свой земельный участок, будет выплачена компенсация из бюджета города», — сообщил местным жителям Анатолий Пахомов.
Что касается других объектов в микрорайоне Ареда, то после переселения с улицы Тоннельной жителей аварийного фонда и строительства для них жилья там появится школа и детский сад, сообщили в мэрии. В целом в ближайшие 5 лет в Центральном районе планируют построить еще две школы — на улицах Виноградной и Первомайской, информирует