На месте недостроенного медучилища в Сочи построят школу

Еще давно там должно было появиться медицинское училище, но в итоге многоэтажное здание оказалась заброшенным. Теперь на этом участке решено возвести школу.

Что касается других объектов в микрорайоне Ареда, то после переселения с улицы Тоннельной жителей аварийного фонда и строительства для них жилья там появится школа и детский сад, сообщили в мэрии. В целом в ближайшие 5 лет в Центральном районе планируют построить еще две школы — на улицах Виноградной и Первомайской, информирует пресс-служба администрации курорта.