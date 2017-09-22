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17:19 (мск), источник: Вести Сочи

На месте недостроенного медучилища в Сочи построят школу

На прошедшем сходе жителей Центрального района Сочи глава города Анатолий Пахомов сообщил о судьбе недостроя на улице Дагомысской.

Источник: Вести Сочи

Еще давно там должно было появиться медицинское училище, но в итоге многоэтажное здание оказалась заброшенным. Теперь на этом участке решено возвести школу.

«Тому, кто там имеет свой земельный участок, будет выплачена компенсация из бюджета города», — сообщил местным жителям Анатолий Пахомов.

Что касается других объектов в микрорайоне Ареда, то после переселения с улицы Тоннельной жителей аварийного фонда и строительства для них жилья там появится школа и детский сад, сообщили в мэрии. В целом в ближайшие 5 лет в Центральном районе планируют построить еще две школы — на улицах Виноградной и Первомайской, информирует пресс-служба администрации курорта.

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