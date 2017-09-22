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18:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Почти на 4,5% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с начала 2017 года по сентябрь

Почти на 4,5% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с начала 2017 года по сентябрь. Данные о стоимости моторного топлива размещены на сайте Росстата.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, по состоянию на 18 сентября 2017 года средняя цена за литр бензина составляет 37,94 рубля. Это на 4,49% больше, чем на начало 2017 года. Стоимость бензина АИ-92 в Нижнем Новгороде по последним данным составляет 36,87 рубля, бензина АИ-95 — 39,94 рубля, дизельного топлива — 38,13 рубля.

Среди городов Приволжского федерального округа наиболее высокие средние цены на бензин зафиксированы в Кирове (38,52 рубля за литр), Перми (38,47 рубля) и Самаре (38,36 рубля). Наиболее низкие цены — в Уфе (37,06 рубля), Пензе (37,32 рубля) и Саранске (37,42 рубля). Нижний Новгород находится на седьмом месте среди 14 регионов округа. В целом по России средняя стоимость бензина по данным на 18 сентября составляет 38,27 рубля.

За 2016 год бензин в Нижнем Новгороде подорожал на 3,9%. По состоянию на 16 января 2017 года средняя цена за литр бензина составляла 36,31 рубля, тогда как в начале января 2016 года бензин в среднем стоил 34,94 рубля.

Напомним также, что инфляция в Нижегородской области составила 2,6% за восемь месяцев 2017 года.

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