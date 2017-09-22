Тепло подорожает в Астане с 1 октября

Источник: Informburo.kz

С 1 октября столичные коммунальщики повышают тариф на отопление. Жителям Астаны придётся платить за эту услугу на 10% больше, чем в прошлом отопительном сезоне, передаёт «Хабар 24». Стоимость одной гигакалории составит около 3000 тенге.

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С этого же дня и до конца июля следующего года будет действовать компенсирующий тариф.

Руководитель отдела по регулированию естественных монополий и цен департамента столицы Нурлан Айтпаев прокомментировал рост цен и отметил, что ежегодно компаниями «Астана-Энергия» и «Астана-Теплотранзит» предусмотрено повышение цен на тарифы за тепло. Однако с начала этого года тарифы оставались прежними.

«Утвержденный тариф немного ниже, чем должен был быть. Связано это с тем, что с 1 июля департаментом введены компенсирующие тарифы для АО “Астана Энергия” за неисполнение мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе. С 1 октября тариф на тепловую энергию составляет 2912 тенге за одну гигакалорию, то есть рост составит 9,87%», — пояснил руководитель отдела РЕМиЦ ДК по РЕМЗК и ПП МНЭ РК по Астане Нурлан Айтпаев.