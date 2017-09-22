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19:38 (мск), источник: Kazinform

Казахстан вошел в состав совета Международной организации по стандартизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Республика Казахстан избрана в состав совета Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) на период 2018—2020 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

На проходящей в эти дни в Германии 40-й сессии Генеральной ассамблеи международной организации по стандартизации ISO Казахстан был избран в состав совета ISO на период 2018—2020 годов, что позволит участвовать в принятии ключевых решений в развитии системы международной стандартизации. Делегация Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК под руководством председателя Галымжана Дугалова принимает активное участие в работе ассамблеи в рамках недели международной стандартизации.

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Как сообщается, в рамках мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов по промышленной революции Индустрия 4.0, инновации в области разработки стандартов. Также будет представлена обновленная политика Международной организации по стандартизации по распространению, продажам и воспроизведению публикации ISO и защите авторского права, изменения в уставе и процедурных правилах ISO. Предполагается обсудить вопрос по привлечению молодого поколения в сферу стандартизации и другое.

На Генеральной ассамблее ISO 2017 планируется подписание дорожной карты по реализации меморандума о сотрудничестве между Комитетом технического регулирования и метрологии МИР РК и Австрийским институтом стандартов, а также ряд двухсторонних меморандумов и соглашений с немецким, турецким и чешским органами по стандартизации.

В Международной организации по стандартизации насчитываются 162 члена. При этом совет ISO состоит из 20 участников — 6 постоянных и 14 избираемых.

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