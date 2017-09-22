«Профессиональная» простуда: кто в группе риска?

Клининг, работа с грузами и перевозки

Согласно отчету головного объединения больничных касс Германии, больше всех в течение года болеют уборщики, грузчики и водители. То есть люди, чей труд не связан с цифровыми технологиями. Эти люди занимаются физической работой, проводят часть времени на улице даже в промозглую погоду. Это же относится и к курьерам.

Работники клининговых компаний еще и контактируют с агрессивными химическими веществами и нечистотами. Отсюда и высокий показатель заболеваемости — 23 дня в году на больничном.

Работники торговых и деловых центров

Продавцам в период эпидемий неспроста раздают одноразовые маски — представители этой профессии относятся к группе высокого риска. Респираторные вирусы легко передаются по воздуху и через общие предметы пользования — через деньги, через контакт рук, через товары.

В холода напичканы вирусами и деловые центры. Один заболевший сотрудник может быстро парализовать работу всего коллектива, а также заразить соседей из других офисов — в лифте, курилке, через ручки дверей. Сегодня уже многие работодатели разрешают заболевшим трудиться на дому, либо принудительно отправляют на больничный.

Офисная техника, телефонные трубки, дверные ручки — настоящие рассадники инфекции. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют почаще протирать их спиртовыми салфетками, а также мыть руки с мылом раз в 2 часа по 20 секунд. И, по возможности, забыть на время эпидемии про рукопожатия и поцелуи в щеку при встрече. Вот такая суровая осенняя гигиена.

Колл-центры

Еще один катализатор для болезней — стрессы и плохое настроение. Проще всего их заработать, трудясь в авральном режиме или обслуживая клиентов. Должностная инструкция, запрещающая говорить «нет» — причина не только постоянной текучки кадров, но и подрыва здоровья. Таким образом, телефонные консультанты в колл-центрах — частые жертвы нервных срывов и люди с плохим иммунитетом.

Сюда же можно отнести и просто пессимистов — они болеют чаще своих жизнерадостных знакомых. Дело в том, что в крови у людей с негативным отношением к жизни сильно не хватает иммуноглобулинов А — антител, побеждающих простуду.

Сменный график

Ночная работа приводит к нехватке гормона мелатонина — он нужен для регулировки процессов сна и бодрствования. Он влияет на физическую, эмоциональную и интеллектуальную активность человека. Мелатонин вырабатывается во время сна, в ответ на сигнал зрительных рецепторов о наступлении темноты. При нехватке мелатонина сбиваются биоритмы, снижается иммунитет и ускоряется процесс старения.

Но стабильная ночная работа не так опасна, как сменный график. Ночной редактор новостей может со временем приспособиться к ночной жизни. А графики «сутки через трое» и «день-ночь-отсыпной-выходной» напрочь сбивают биоритмы и портят здоровье.

Учителя, артисты, переводчики

Часто жалуются на простуду, в частности — на ангину — люди публичных профессий. Постоянное напряжение голосовых связок часто приводит к тому, что у учителей, артистов, переводчиков развивается воспалительный процесс, а переохлаждение вызывает полноценную простуду.

Врачи

Иммунитет тех, кто заботится о нашем здоровье, не железный. Постоянные контакты с заболевшими, скользящий график работы, ночные дежурства на «скорой» и в больницах, а также стрессы и отсутствие времени на нормальный обед — все это часто вынуждает докторов обращаться за помощью к своим же коллегам.

Как пережить холода без простуд

Чтобы не расставаться с работой из-за частых больничных, нужно поддерживать свой иммунитет. Регулярный сон не менее 8 часов в сутки, питание с большим количеством витаминов, а также позитивный заряд от встреч с друзьями — важные составляющие для здоровья души и тела. Однако в холода наш организм испытывает повышенный стресс и нуждается в дополнительной поддержке. Для помощи ослабленному иммунитету ученые разработали препараты — индукторы интерферона, такие как Кагоцел.

Противовирусный препарат Кагоцел стимулирует организм вырабатывать собственные интерфероны для победы над болезнью. При этом Кагоцел быстро улучшает самочувствие и сокращает выраженность и продолжительность симптомов гриппа и ОРВИ уже в первые 24−36 часов от начала лечения*.

Кагоцел создан для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа у взрослых и у детей старше 3 лет. Для получения лечебного эффекта курс Кагоцела следует начинать не позднее четвертого дня от начала заболевания.

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* Меркулова Л. Н., Колобухина Л. В. и др. Терапевтическая эффективность Кагоцела при лечении больных неосложненным гриппом и гриппом, осложнённым ангиной // Клиническая фармакология и терапия. — 2002. — № 11 (5). — С. 21−23