Госдолг Краснодарского края будет реструктуризирован
Об этом на заседании президиума Государственного совета рассказал Владимир Путин.
Об этом на заседании президиума Государственного совета рассказал Владимир Путин.
Участие в совещании также принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По словам президента России, получить рассрочку и снизить проценты при погашении бюджетных кредитов регион сможет уже в следующем году. Эти деньги Краснодарский край сможет направить на развитие социальной сферы или транспортной инфраструктуры.
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