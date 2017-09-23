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10:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Госдолг Краснодарского края будет реструктуризирован

Об этом на заседании президиума Государственного совета рассказал Владимир Путин.

Участие в совещании также принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам президента России, получить рассрочку и снизить проценты при погашении бюджетных кредитов регион сможет уже в следующем году. Эти деньги Краснодарский край сможет направить на развитие социальной сферы или транспортной инфраструктуры.

Подробнее — в репортаже «Россия. Кубань».

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