В Воронеже приостановили стройку офисного здания рядом с памятниками архитектуры

Прокуратура и общественники, кажется, празднуют победу: в Воронеже «заморозили» строительство офисного здания на двух земельных участках по адресу Пушкинская, 14б и 16а между памятниками архитектуры. По распоряжению главы города, у застройщика было отозвано разрешение на строительство. Стройку признали незаконной ещё в начале сентября, однако, по словам общественников, тогда работы не приостановили.

По результатам проверки прокуратуры, а проекте офисного центра были нарушены границы охранных зон — по обеим сторонам от стройки находятся памятники архитектуры. Кроме того, проблемы были с требованиями пожарной безопасности и парковочными местами.

Строители приступили к консервации объекта. Впрочем, за ситуацией общественники намерены пристально следить, и, если работы возобновятся — вновь обращаться в прокуратуру. В этом случае застройщика ждут штрафы.