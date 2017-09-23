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10:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже приостановили стройку офисного здания рядом с памятниками архитектуры

Работы признали незаконными ещё в начале сентября.

Прокуратура и общественники, кажется, празднуют победу: в Воронеже «заморозили» строительство офисного здания на двух земельных участках по адресу Пушкинская, 14б и 16а между памятниками архитектуры. По распоряжению главы города, у застройщика было отозвано разрешение на строительство. Стройку признали незаконной ещё в начале сентября, однако, по словам общественников, тогда работы не приостановили.

По результатам проверки прокуратуры, а проекте офисного центра были нарушены границы охранных зон — по обеим сторонам от стройки находятся памятники архитектуры. Кроме того, проблемы были с требованиями пожарной безопасности и парковочными местами.

Строители приступили к консервации объекта. Впрочем, за ситуацией общественники намерены пристально следить, и, если работы возобновятся — вновь обращаться в прокуратуру. В этом случае застройщика ждут штрафы.

— Подъехала машина с песком, машину начали разгружать. Водитель грузовика сказал, что идёт консервация, засыпаем. Получается, всё в порядке, власть в городе есть, — рассказала председатель общественного совета при Управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области Ольга Рудева.

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