Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп разбил мечты Порошенко
Крупнейший в мире авиалайнер едва не рухнул на Домодедово
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
50-летняя Кидман показалась в платье без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Лучшие снимки Cassini
03:04 (мск), источник: Интерфакс

Цукерберг продаст до 75 млн акций Facebook в ближайшие полтора года

Все средства пойдут на финансирование проектов в сфере благотворительности.

Источник: AP 2017

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Основатель Facebook и руководитель Facebook Inc. Марк Цукерберг заявил о планах продать в ближайшее время до 75 миллионов акций компании; об этом он сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети.

«Я намереваюсь продать 35−75 миллионов акций Facebook в течение ближайших 18 месяцев для финансирования нашей работы в сферах образования, науки и правозащитной деятельности», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре 2015 года Цукерберг объявил, что в течение жизни пожертвует 99% своих акций на благотворительность. При этом в последующие три года он планировал отдавать не более $1 млрд ежегодно, чтобы сохранить контрольный пакет голосующих акций в Facebook.

Однако, как написал Цукерберг, рост стоимости акций позволяет ему существенно увеличить объемы пожертвований. При этом он планирует сохранить контроль над компанией на протяжении как минимум ближайших 20 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Вандалы повредили стеклянный купол в только что открывшемся парке "Зарядье"
Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Лавров сравнил США и КНДР с детьми в детском саду
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны
Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?
Порошенко отверг российский план ввода миротворцев в Донбасс
Fitch улучшило прогноз по рейтингам России
В ДТП с маршруткой под Калининградом погибли семь человек
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь