Цукерберг продаст до 75 млн акций Facebook в ближайшие полтора года

Источник: AP 2017

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Основатель Facebook и руководитель Facebook Inc. Марк Цукерберг заявил о планах продать в ближайшее время до 75 миллионов акций компании; об этом он сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети.

«Я намереваюсь продать 35−75 миллионов акций Facebook в течение ближайших 18 месяцев для финансирования нашей работы в сферах образования, науки и правозащитной деятельности», — написал он.

В декабре 2015 года Цукерберг объявил, что в течение жизни пожертвует 99% своих акций на благотворительность. При этом в последующие три года он планировал отдавать не более $1 млрд ежегодно, чтобы сохранить контрольный пакет голосующих акций в Facebook.