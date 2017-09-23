Киев подал жалобу на Казахстан в ВТО

Источник: Newtimes.kz

Консультаций с Казахстаном потребовала Украина во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает в четверг пресс-служба министерства экономического развития Украины.

Читайте также Казахстан вошел в состав совета Международной организации по стандартизации

Согласно сообщению, недовольство Киева вызвала антидемпинговая политика Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстана, в отношении импорта украинских стальных труб. По мнению Украины, решение Казахстана облагать трубную украинскую продукцию высокими пошлинами не соответствует Соглашениям о применении статьи 1994 года.

Для урегулирования конфликта Киев направил жалобу в ВТО и требование о консультациях с Казахстаном. Ответ на требование Астана должна дать в течение 10 дней, после чего будет назначена дата и место проведения консультаций.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли — торгового представителя Украины Натальи Никольской, Киев надеется решить вопрос о пошлинах в ближайшее время, чтобы не переходить «к следующей стадии урегулирования спора».