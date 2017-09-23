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07:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Киев подал жалобу на Казахстан в ВТО

Украина считает, что ее трубы несправедливо облагают высокими пошлинами, передает ИА REGNUM.

Источник: Newtimes.kz

Консультаций с Казахстаном потребовала Украина во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает в четверг пресс-служба министерства экономического развития Украины.

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Согласно сообщению, недовольство Киева вызвала антидемпинговая политика Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстана, в отношении импорта украинских стальных труб. По мнению Украины, решение Казахстана облагать трубную украинскую продукцию высокими пошлинами не соответствует Соглашениям о применении статьи 1994 года.

Для урегулирования конфликта Киев направил жалобу в ВТО и требование о консультациях с Казахстаном. Ответ на требование Астана должна дать в течение 10 дней, после чего будет назначена дата и место проведения консультаций.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли — торгового представителя Украины Натальи Никольской, Киев надеется решить вопрос о пошлинах в ближайшее время, чтобы не переходить «к следующей стадии урегулирования спора».

Напомним, антидемпинговые пошлины были введены на территории ЕАЭС в октябре 2011 года, в июле 2016 года они были продлены на пять лет. Антидемпинговые меры устанавливают пошлины в размере от 18,9% до 37,8% на импорт украинской трубной продукции в страны ЕАЭС.

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