Киев подал жалобу на Казахстан в ВТО
Украина считает, что ее трубы несправедливо облагают высокими пошлинами, передает ИА REGNUM.
Украина считает, что ее трубы несправедливо облагают высокими пошлинами, передает ИА REGNUM.
Консультаций с Казахстаном потребовала Украина во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает в четверг
Согласно сообщению, недовольство Киева вызвала антидемпинговая политика Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстана, в отношении импорта украинских стальных труб. По мнению Украины, решение Казахстана облагать трубную украинскую продукцию высокими пошлинами не соответствует Соглашениям о применении статьи 1994 года.
Для урегулирования конфликта Киев направил жалобу в ВТО и требование о консультациях с Казахстаном. Ответ на требование Астана должна дать в течение 10 дней, после чего будет назначена дата и место проведения консультаций.
По словам заместителя министра экономического развития и торговли — торгового представителя Украины Натальи Никольской, Киев надеется решить вопрос о пошлинах в ближайшее время, чтобы не переходить «к следующей стадии урегулирования спора».
Напомним, антидемпинговые пошлины были введены на территории ЕАЭС в октябре 2011 года, в июле 2016 года они были продлены на пять лет. Антидемпинговые меры устанавливают пошлины в размере от 18,9% до 37,8% на импорт украинской трубной продукции в страны ЕАЭС.