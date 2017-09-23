Зима близко: Почти на 90% готов Хабаровский край к грядущим холодам

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 сентября, AmurMedia.

Подготовку к зиме обсудили в режиме видеоконференции в правительстве Хабаровского края. Как выяснилось, комплекс необходимых мероприятий выполнен уже на 88%, а в пяти северных территориях уже включены системы отопления, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого МинЖКХ.

20 сентября 2017 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Рабочей группы Правительства Хабаровского края (штаба) по контролю за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному периоду 2017−2018 года под председательством заместителя Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ А. А. Литвинчука.

Комплекс мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры по состоянию на 15 сентября 2017 г. выполнен в среднем на 88%.

1. Подготовлено:

— 366 котельных из 448 (81,7% от плана).

2. Капитально отремонтировано:

— 104дизель-генераторов из 111 (93,7% от плана);.

— 495 трансформаторных подстанций из 555 (89,2%);.

— 52,8 км теплотрасс из 66,9 км (79,0%);.

— 305,8 км линий электропередачи из 325,9 км (93,9%);.

— 32,1 км водопровода из 39,9 км (80,7%);.

— 11,4 км канализационных сетей из 14,9 км (76,6%).

3. Промыто:

— 823,6 км теплотрасс из 866,65 км (95,0%);.

— 459,0 км водопровода из 478,6 км (95,9%);.

— 1613,4 км канализационных сетей из 1928,9 км (83,6%).

4. Опрессовано:

— 1740,1 км теплотрасс из 1 774,41 км (98,1%).

В целом подготовка осуществляется на уровне прошлого года.

В настоящее время отопительный сезон начат в пяти северных территориях: Аяно-Майском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и Верхнебуреинском районах.

Всего по краю по состоянию на 21 сентября 2017 года в работу запущено 51 из 448 котельных, или 11,4%.

В остальных районах края подготовка к отопительному периоду 2017/2018 года находится в завершающей стадии.

В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. Конкретные сроки начала отопительного периода устанавливаются органом местного самоуправления.

Включение систем отопления потребителей осуществляется поэтапно, по отдельному графику. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток.

В первую очередь включаются системы отопления детских и лечебных учреждений;.

Во вторую очередь включаются системы отопления жилых зданий, затем учебных заведений, зрелищных предприятий и прочих административных зданий;.