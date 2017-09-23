В Красноярске перекрыли часть улицы Северная, автобусы пошли в объезд

Полное перекрытие участка улицы Северная продлится три дня, затем проезд откроют частично и машины будут двигаться по черновому асфальту. Ремонт должен быть закончен через две недели. Всё это время общественный транспорт будет ходить в объезд, по улице Маерчака. Маршруты № 3, 5, 52, 53 будут ходить по схеме Робеспьера — Республики — Маерчака, № 88 и 99 — по Республики — Маерчака.