Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
История с «переводом» банковских карт клиентов
История с «переводом» банковских карт клиентов
Изменение статуса карт кредитной организации оказалось только технической необходимостью, однако, используя «пластик», нужно соблюдать несколько простейших правил.
Об этом напоминает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. С точки зрения банка — это кредитование клиента, причем проценты по овердрафту могут сильно разниться, составляя в зависимости от банка и 5 процентов, и 20 процентов.
«Опасность проявляется в том случае, если клиент незаметно сам для себя залез в минус (чем больше сумма — тем хуже для него), а заметил произошедшее лишь спустя несколько месяцев», — говорит Ткачук. В этом случае клиенту придется возвращать не только сумму «ниже ноля», но и набежавшие к тому времени проценты по ней.
Главный совет для пользователей пластиковых карт любого типа — следить за балансом, говорит аналитик. «Услуга