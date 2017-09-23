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09:52 (мск), источник: Российская газета

Как избежать больших долгов при использовании банковской карты

История с «переводом» банковских карт клиентов онлайн-приложения Сбербанка из дебетовых в овердрафтные (дает возможность пользоваться деньгами банка, долг погашается при новом поступлении средств на счет) в очередной раз показывает, что в вопросах личных финансов необходимо быть внимательным.

Источник: РИА "Новости"

Изменение статуса карт кредитной организации оказалось только технической необходимостью, однако, используя «пластик», нужно соблюдать несколько простейших правил.

Главное отличие дебетовых карт от овердрафтных — возможность для клиентов тратить больше, чем есть на карте, то есть «уходить в минус».
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Об этом напоминает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. С точки зрения банка — это кредитование клиента, причем проценты по овердрафту могут сильно разниться, составляя в зависимости от банка и 5 процентов, и 20 процентов.

«Опасность проявляется в том случае, если клиент незаметно сам для себя залез в минус (чем больше сумма — тем хуже для него), а заметил произошедшее лишь спустя несколько месяцев», — говорит Ткачук. В этом случае клиенту придется возвращать не только сумму «ниже ноля», но и набежавшие к тому времени проценты по ней.

Главный совет для пользователей пластиковых карт любого типа — следить за балансом, говорит аналитик. «Услуга смс-оповещения о расходах по карте стоит не дороже ста рублей в месяц, зато может спасти от подобных неожиданных ситуаций. Если возникли вопросы по обслуживанию — обращайтесь в банк, старайтесь уточнять все непонятные моменты», — советует Ткачук.

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