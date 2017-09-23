Как избежать больших долгов при использовании банковской карты

Источник: РИА "Новости"

Изменение статуса карт кредитной организации оказалось только технической необходимостью, однако, используя «пластик», нужно соблюдать несколько простейших правил.

Главное отличие дебетовых карт от овердрафтных — возможность для клиентов тратить больше, чем есть на карте, то есть «уходить в минус».

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Об этом напоминает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. С точки зрения банка — это кредитование клиента, причем проценты по овердрафту могут сильно разниться, составляя в зависимости от банка и 5 процентов, и 20 процентов.

«Опасность проявляется в том случае, если клиент незаметно сам для себя залез в минус (чем больше сумма — тем хуже для него), а заметил произошедшее лишь спустя несколько месяцев», — говорит Ткачук. В этом случае клиенту придется возвращать не только сумму «ниже ноля», но и набежавшие к тому времени проценты по ней.