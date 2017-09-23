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16:45 (мск), источник: КрымPress

Прокуратура Севастополя проверила местный «Водоканал»

Прокуратура Севастополя добивается исполнения требований законодательства об охране окружающей среды.

Так, межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при эксплуатации ГУПС «Водоканал» объектов водоотведения.

Установлено, что «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод в водные объекты города — акваторию Черного моря, реки Бельбек, Черная и Байдарка. Вопреки требованиям законодательства об охране окружающей среды, а также условий использования водных объектов, предприятием не разработаны в установленном законом порядке нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, а также не получены разрешения на их сброс в водные объекты, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

В суд направлен иск о понуждении ГУПС «Водоканал» разработать и получить предусмотренные законодательством документы.

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