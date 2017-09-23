Прокуратура Севастополя проверила местный «Водоканал»

Установлено, что «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод в водные объекты города — акваторию Черного моря, реки Бельбек, Черная и Байдарка. Вопреки требованиям законодательства об охране окружающей среды, а также условий использования водных объектов, предприятием не разработаны в установленном законом порядке нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, а также не получены разрешения на их сброс в водные объекты, — сообщили в прокуратуре Севастополя.