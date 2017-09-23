Прогноз курса тенге на 25 — 29 сентября

Источник: Sputniknews.kz

Пройденная неделя в мире финансов была полна различных событий, которые непосредственно влияют на формирование курса тенге. По итогам недели ослабление биржевого курса нацвалюты составило в пределах 0,3%.

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Последние обнародованные статданные о состоянии экономики США в целом были нейтральными, но основным драйвером, повлиявшим на волатильность доллара, явились итоги заседания ФРС от 20 сентября 2017 года. Как и ожидалось многими финансовыми экспертами, ФРС оставила без изменений ключевую базовую ставку.

Одной из причин для принятия такого решения, как предполагается, явились последствия причиненного ущерба экономике США от двух последних мощных ураганов «Харви» и «Ирма».

По итогам заседания ФРС США приняла решение о последовательном изъятии денежной ликвидности из экономики, тем самым спровоцировав укрепление доллара до 1% по отношению к остальным мировым валютам. Валюты стран, где основной статьей доходов является экспорт нефти, не ощутили на себе последствия решения ФРС, которые были компенсированы за счет роста стоимости нефтяных котировок на 2%.

Основной причиной повышения стоимости нефтяных котировок, несмотря на укрепление доллара и сравнительно нейтральные статданные по нефтяной отрасли США, является значительное ограничение добычи «черного золота» крупнейшими нефтедобывающими странами в рамках принятого соглашения по стабилизации стоимости нефти.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых валютных и сырьевых рынках, на предстоящей неделе на формирование курса тенге будут влиять следующие разнонаправленные факторы:

по данным, обнародованным 22 сентября американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США пятую неделю подряд показало сокращение на пять единиц, что является положительным импульсом для дальнейшего роста стоимости нефти; начавший квартальный налоговый период в России будет способствовать среди налогоплательщиков росту спроса и укрепления валюты и, тем самым, усилит позиции тенге; процесс последовательного сокращения баланса ликвидности ФРС будет провоцировать бегство инвесторов от рисковых активов (золото, евро, нефть), тем самым провоцируя укрепления доллара к остальным валютам; сложившаяся на сегодня высокая политическая напряженность вокруг Корейского полуострова и неоднократные взаимные угрозы между США и КНДР будут сдерживающим фактором в укреплении доллара и, в тоже время, для роста стоимости нефти.