Воронежцам придётся платить по чужим счетам

Источник: Время Воронежа

Федеральный закон, утвердивший изменения, вступил в силу 29 июля 2017 года.

Этот долг может быть существенным. Дело в том, что изменения подтвердили обязанность платы за капремонт с 1 декабря 2013 года. Соответственно неуплату будут считать с этого числа. В должниках могут оказаться все собственники, которые купили квартиры после 1 января 2014 года.

— В 2014—2015 годах многие воронежцы считали подобные взносы незаконными и не оплачивали квитанции. Позже квартиры продавались, новые собственники открывали новые лицевые счета. Однако долги так и остались закреплены за определенной жилплощадью, то есть перешли на ее новых владельцев, — пояснил заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Единая процессинг-сервисная система ЖКХ Воронежской области» (ЕПСС) Юрий Шалимов.

В Воронеже, по данным организации, потенциальными должниками могут стать сотни человек. В некоторых случаях размер неуплаты может достигать десятки тысяч рублей.

— К примеру, владельцы квартиры по улице Володарского задолжали в Фонд капитального ремонта (ФКР) более 41 тыс. рублей. Еще двое собственников жилья по ул. Фридриха Энгельса — более 37 тыс. рублей каждый. На хозяине квартиры по проспекту Патриотов повис долг в 35 тыс. рублей. Всего же только по нашим квитанциям через суд ФКР может взыскать с горожан больше 126 млн рублей, — рассказал технический директор ЕПСС Павел Колтаков.