Как небывалый урожай грибов повлиял на экспорт

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Любители тихой охоты в эйфории собирают все больше и больше, тем более что погода для грибов — лучше не придумаешь. Но съесть самим такое количество деликатесов нереально. И люди несут свои корзины, рюкзаки и ведра в пункты приема. Куда эти дары леса отправляются дальше, а также как обильный урожай грибов повлиял на рынок и цены, выяснили корреспонденты.

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И себе, и людям.

Самый крупный заготовитель грибов у нас в стране — это Белкоопсоюз. В пунктах приема там берут почти все: лисички, белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, опята, грузди и другие. На 19 сентября потребительская кооперация закупила у населения 110 тонн грибов. Дары леса 650 штатных и еще тысяча сезонных заготовителей принимают каждый день.

Свежие грибы перерабатываются на собственных предприятиях, линиях заморозки. Готовую продукцию потом продают в кооперативной торговой сети и на сельскохозяйственных ярмарках. Часть заготовленных грибов Белкоопсоюз отправляет на перерабатывающие предприятия, которые используют их для производства различных грибных консервов, солянок.

Как сообщают в организации, закупочные цены держатся на уровне 2016 года. Так, лисички стоят от 3 до 6 рублей за кило, белые грибы — от 5 до 8, прочие грибы (подосиновики, подберезовики, маслята, опята) — от 1 до 4 рублей за килограмм.

У частников цены пониже, в зависимости от качества грибов. На закупочных пунктах все определяется индивидуально. Вот у фирмы, которая все отправляет на экспорт, средняя цена на белые грибы — от 2 до 3 рублей за килограмм. На прочие грибы — от 50 копеек до 1 рубля.

Наша страна продает лесных грибов на 7,5 миллиона долларов больше, чем покупает.

Директор компании говорит, что в этом году поставки выросли в 3—4 раза:

— Но по нам трудно судить об общей картине. В прошлом году мы работали только с лисичками, а в этом брали и другие: маслята, белые и польские грибы.

Фирма их замораживает и фасует. А дальше согласно контракту с польским предприятием, которое потом делает более глубокую переработку, все уходит в соседнюю страну:

— Поляки нам дают предоплату, и это для нас очень выгодно. Они мониторят рынок в Европе и говорят, по каким ценам стоит закупать у населения. Почему-то все считают, что если у нас закупают по какой-то цене, то это взято из воздуха. Нет, цены диктует европейский рынок. И даже когда мы закупаем здесь по рублю, а производителю продаем по пять — это не значит, что у нас запредельные прибыли. Издержек в этом бизнесе очень много. Да и рисков тоже. Грибы очень быстро портятся. После заморозки те грибы, которые были лучшего качества, уже переходят в худший разряд и стоят меньше. А если третьесортные грибы не успеть переработать, то они просто уйдут в утилизацию, а деньги за них уже заплачены.

Кстати, по белым грибам хорошо работают балканские страны — Румыния, Болгария. Когда там много грибов, то спрос на наш продукт падает, ведь они в Евросоюзе и нет лишних издержек на растаможку.

Секрет лисички.

Другой частный заготовитель, компания Бионик плюс, работает, наоборот, только на внутреннем рынке. В основном грибы уходят на реализацию в гипермаркеты (закупают по 4—5 рублей за кило, в магазины они уходят по 10 рублей). Директор фирмы Михаил Повхлеб уточняет, что работают они, как и многие, только с лисичками. Их можно хранить до месяца в холодильнике. И порой на этом длительном хранении хорошо можно выиграть.

Но в этом году грибов так много, что продажи лисичек упали:

— Мы прочувствовали, как минчане рванули уже третьи выходные подряд в лес. Когда люди собирают ведрами белые грибы, рыжики и прочие, лисички никому не нужны. Поэтому у нас сейчас очень много возвратов, мелкие заказы от магазинов. Да и мы сами осторожничаем с поставками. Лисички — красивые и полезные грибы, однако боровичок нашему человеку роднее.

Но наши внутренние тенденции никак не могут повлиять на европейский рынок, где потребление лесных грибов огромно. Михаил Повхлеб, например, слышал, что Европа уже вынуждена покупать грибы в Канаде, а там совсем другие цены — около 25 долларов за килограмм. Поэтому сейчас цена растет. Скажем, лисички очень любят немцы. В Баварии никто не станет есть зажаренного поросенка, если тот не будет усыпан лисичками.

В нашей стране покупные грибы тоже едят, но дикие практически не покупают. Больше сами собирают. Объем белорусского рынка очень небольшой — всего 300—500 килограммов в неделю:

— Мы пытались договариваться с общепитом, чтобы они брали наши грибы, но кафе и рестораны не хотят рисковать. Лисички сегодня есть, а завтра нет. Им выгоднее шампиньоны, которые есть всегда.

А шампиньонам все равно.

Руководитель фермерского хозяйства Грибная страна Антон Пужевич подтверждает, что у нас нет культуры продажи лесных грибов. Никто не хочет покупать то, что можно бесплатно найти в лесу. Поэтому продаются у нас в основном шампиньоны. Хотя и их не очень любят — только от безысходности:

— Лесные грибы дают хороший урожай примерно раз в два года. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с тем, что летом и осенью наши продажи падают. Но это не значит, что мы перестаем выращивать шампиньоны. Пусть мы продадим не 300, а 100 килограммов. Потом будем продавать больше. Но цену мы практически не меняем весь год. Зачем нам скидывать свой продукт за бесценок?

Антон Пужевич рассказывает, что когда лесных грибов мало, то цена на них слишком высокая. Зачастую в два раза выше, чем на шампиньоны. Сейчас Грибная страна в среднем продает выращенную продукцию по 4 рубля за килограмм и считает это вполне конкурентной ценой. Фермер не видит в лесных грибах своего конкурента и к сезонным убыткам относится по-философски.

МНЕНИЕ.

Юрий СОКОЛОВСКИЙ, заместитель начальника управления заготовок Белкоопсоюза:

— Обычно люди сами определяют, как им выгоднее и удобнее продавать излишки своей продукции. Однако наш опыт свидетельствует: те, кто хочет заработать, обращаются к заготовителям, а не тратят время на трассе или на рынке. Другой момент: когда вы сдаете грибы или ягоды заготовителю, от вас не требуется никаких документов, которые могут попросить при реализации на рынке (это оплата за место, заключение о качестве продукции из санитарно-ветеринарной лаборатории, подтверждение о прохождении флюорографии).

При этом хочу добавить, что Белкоопсоюз не является монополистом на рынке. Закупки дикорастущих ягод и грибов ведут индивидуальные предприниматели, предприятия различных форм собственности. В этих условиях закупочные цены формируются под влиянием спроса и предложений, кроме того, зависят от региона и конкуренции, качества и сортности закупаемой продукции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ.

• В этом году за семь месяцев наша страна импортировала почти 20 тысяч тонн шампиньонов на 28,5 миллиона долларов. Годом ранее — на 3,5 тысячи тонн меньше. Прочих грибов (в основном лесных) в страну привезли 36,8 тонны на 115 тысяч долларов. Годом ранее — на 20 тонн меньше.

• При этом 10,2 тысячи тонн шампиньонов мы экспортировали — на 13,9 миллиона долларов. Все исключительно в Россию. Годом ранее — 16,9 тысячи тонн на 11,3 миллиона долларов. То есть экспортная цена в первом полугодии выросла.

• А вот прочих грибов мы продали почти 1,29 тысячи тонн на 7,8 миллиона долларов. Годом ранее практически столько же — 1,28 тысячи тонн на 7,2 миллиона долларов.