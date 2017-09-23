Росавиация связала задержки вылетов «ВИМ-Авиа» с долгами за топливо

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Длительные задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из аэропорта «Домодедово» связаны с неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями, сообщили «Интерфаксу» в Росавиации в субботу.

«Вместе с тем сегодня утром топ-менеджмент авиакомпании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы», — добавили в ведомстве.

«Авиакомпания приступает к регистрации и отправке пассажиров к местам назначения», — заявили в Росавиации.

Ранее в субботу сообщалось, что в столичном аэропорту «Домодедово» отложены на неопределенный срок более десяти рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«ВИМ-Авиа» входит в десятку крупнейших авиакомпаний России. По данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит супругам Светлане и Рашиду Мурсекаевым.