Росавиация связала задержки вылетов «ВИМ-Авиа» с долгами за топливо
По утренним данным
По утренним данным
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Длительные задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из аэропорта «Домодедово» связаны с неурегулированной задолженностью компании перед
«Вместе с тем сегодня утром
«Авиакомпания приступает к регистрации и отправке пассажиров к местам назначения», — заявили в Росавиации.
Ранее в субботу сообщалось, что в столичном аэропорту «Домодедово» отложены на неопределенный срок более десяти рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа».
«ВИМ-Авиа» входит в десятку крупнейших авиакомпаний России. По данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит супругам Светлане и Рашиду Мурсекаевым.
Начиная с мая неоднократно сообщалось о массовых задержках рейсов «ВИМ-Авиа» из городов РФ. В компании это объясняли поздним возвратом с планового ремонта нескольких самолетов. Транспортные прокуратуры нескольких регионов инициировали проверку авиакомпании, Росавиация вызывала руководство перевозчика для разъяснения ситуации. Позднее «ВИМ-Авиа» частично сократила чартерную программу и скорректировала расписание в пользу регулярных внутренних рейсов.