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13:20 (мск), источник: Интерфакс

Росавиация связала задержки вылетов «ВИМ-Авиа» с долгами за топливо

По утренним данным онлайн-табло в аэропорту «Домодедово» были отложены 14 рейсов авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Длительные задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из аэропорта «Домодедово» связаны с неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями, сообщили «Интерфаксу» в Росавиации в субботу.

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«Вместе с тем сегодня утром топ-менеджмент авиакомпании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы», — добавили в ведомстве.

«Авиакомпания приступает к регистрации и отправке пассажиров к местам назначения», — заявили в Росавиации.

Ранее в субботу сообщалось, что в столичном аэропорту «Домодедово» отложены на неопределенный срок более десяти рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«ВИМ-Авиа» входит в десятку крупнейших авиакомпаний России. По данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит супругам Светлане и Рашиду Мурсекаевым.

Начиная с мая неоднократно сообщалось о массовых задержках рейсов «ВИМ-Авиа» из городов РФ. В компании это объясняли поздним возвратом с планового ремонта нескольких самолетов. Транспортные прокуратуры нескольких регионов инициировали проверку авиакомпании, Росавиация вызывала руководство перевозчика для разъяснения ситуации. Позднее «ВИМ-Авиа» частично сократила чартерную программу и скорректировала расписание в пользу регулярных внутренних рейсов.

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