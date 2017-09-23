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15:57 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане состоялась церемония запуска новых объектов на Гиссарской группе месторождений

Российская компания «ЛУКОЙЛ» провела церемонию запуска Гиссарской группы месторождений в Узбекистане.

Источник: Uzdaily.uz

В церемонии запуска приняли участие Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Премьер-министр Республики Абдулла Арипов.

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Российская компания отметила, что она ввела в эксплуатацию такие производственные объекты проекта «Юго-Западный Гиссар» как установка комплексной подготовки газа проектной мощностью 4,4 млрд куб. м в год, установка предварительной подготовки газа, а также шесть газосборных пунктов.

«ЛУКОЙЛ» отметила, что запуск объектов позволил вывести добычу газа на Гиссарской группе месторождений на проектный уровень добычи в объеме 5 млрд куб. м в год.

На Узбекистан приходится более половины добычи природного газа, осуществляемой Компанией на зарубежных проектах. По состоянию на сентябрь 2017 года накопленная добыча на проектах под управлением ЛУКОЙЛа в стране достигла 45 млрд кубометров. Компания является крупнейшим иностранным инвестором на территории Республики.

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