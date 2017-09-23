Дубровский поручил достроить крытый каток в Кыштыме

«Каток городу нужен. Ни в Кыштыме, ни в соседних городах крытого льда нет. А интерес к хоккею у горожан огромный», — подчеркнул Борис Дубровский.

Ввод катка позволит создать детско-юношескую спортивную школу и привлечь к тренировкам не менее 130 ребят и пяти преподавателей. На крытом катке можно будет организовать массовое катание горожан и гостей города, пропускная способность объекта рассчитана на 100 человек в час. На трибунах смогут разместиться 270 зрителей. Здесь есть автостоянка, модульная котельная и трансформаторная подстанция. Кроме того, объект оборудован всеми коммуникациями.