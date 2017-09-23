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16:20 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский поручил достроить крытый каток в Кыштыме

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил в ближайшее время возобновить строительство крытого катка в Кыштыме. Возведение спортивного объекта остановилось в 2013 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Источник: dostup1.ru

Ледовый дворец начал строить частный инвестор, но последние четыре года каток находится в числе незавершенных объектов.

«Каток городу нужен. Ни в Кыштыме, ни в соседних городах крытого льда нет. А интерес к хоккею у горожан огромный», — подчеркнул Борис Дубровский.

Глава региона поручил создать рабочую группу под руководством первого вице-губернатора Евгения Редина. Представители различных министерств и ведомств займутся поиском решения, которое позволит достроить важнейший для города спортивный объект.

Ввод катка позволит создать детско-юношескую спортивную школу и привлечь к тренировкам не менее 130 ребят и пяти преподавателей. На крытом катке можно будет организовать массовое катание горожан и гостей города, пропускная способность объекта рассчитана на 100 человек в час. На трибунах смогут разместиться 270 зрителей. Здесь есть автостоянка, модульная котельная и трансформаторная подстанция. Кроме того, объект оборудован всеми коммуникациями.

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