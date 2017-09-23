Крым разрабатывает проект переброски воды к северу полуострова

Источник: РИА "Новости"

По его словам, проект обсуждался на совещании по водоснабжению Крыма под руководством главы Минприроды РФ Сергея Донского.

«Вместе с Сергеем Ефремовичем (Донским — ред.) мы уже обсудили основные задачи для решения проблемы дефицита воды, озвучены предложения, которые позволят, в том числе, перебросить воду в Северный Крым для обеспечения заводов “Крымский титан” и “Крымский содовый завод”. Этот проект все еще находится на стадии разработки, однако думаю, что мы сможем выйти из сложившегося положения», — написал Аксенов.

По его словам, наиболее вододефицитными регионами по-прежнему остаются восточный Крым: Керчь, Феодосийско-Судакский регион, есть проблемы в городе Ялте и на Южном берегу Крыма.

«Тем не менее, в результате принятых ранее мер все населенные пункты республики на сегодня обеспечены водой в полном объеме. Дефицит воды катастрофически не отразился на потребностях населения и в курортной сфере», — написал Аксенов.

Моногорода Красноперекопск и Армянск, расположенные у границы с Украиной испытывают дефицит водоснабжения после того, как Украина в 2014 году прекратила поставки в Крым воды по северо-крымскому каналу. Вода необходима в большом объеме для двух крупных градообразующих заводов — «Крымский титан» и «Крымский содовый завод».