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15:13 (мск), источник: РИА Новости

Крым разрабатывает проект переброски воды к северу полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Проект переброски воды на север полуострова Крым, к крупным промышленным объектам, разрабатывается властями полуострова, написал на своей странице в Facebook глава республики Крым Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, проект обсуждался на совещании по водоснабжению Крыма под руководством главы Минприроды РФ Сергея Донского.

«Вместе с Сергеем Ефремовичем (Донским — ред.) мы уже обсудили основные задачи для решения проблемы дефицита воды, озвучены предложения, которые позволят, в том числе, перебросить воду в Северный Крым для обеспечения заводов “Крымский титан” и “Крымский содовый завод”. Этот проект все еще находится на стадии разработки, однако думаю, что мы сможем выйти из сложившегося положения», — написал Аксенов.

По его словам, наиболее вододефицитными регионами по-прежнему остаются восточный Крым: Керчь, Феодосийско-Судакский регион, есть проблемы в городе Ялте и на Южном берегу Крыма.

«Тем не менее, в результате принятых ранее мер все населенные пункты республики на сегодня обеспечены водой в полном объеме. Дефицит воды катастрофически не отразился на потребностях населения и в курортной сфере», — написал Аксенов.

Моногорода Красноперекопск и Армянск, расположенные у границы с Украиной испытывают дефицит водоснабжения после того, как Украина в 2014 году прекратила поставки в Крым воды по северо-крымскому каналу. Вода необходима в большом объеме для двух крупных градообразующих заводов — «Крымский титан» и «Крымский содовый завод».

По данным крымских властей, для снабжения промышленных предприятий было пробурено восемь скважин, идет бурение еще нескольких. «Крымский титан» получил разрешение на отбор до 48 тысяч кубометров в сутки, «Крымсодовый завод» — до 9 тысяч кубометров в сутки. Поверка качества воды показала рост ее минерализации, что негативно сказывается на технологическом оборудовании. Ранее рассматривался проект создания опреснительной установки для снабжения заводов водой, стоимость проекта оценивалась в 40 миллиардов рублей.

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