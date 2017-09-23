Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8В Москве открыли памятник Калашникову
16:10 (мск), источник: РИА Новости

Пограничный пункт в «Платове» надо открыть 1 декабря, заявил Соколов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Пункт пропуска через границу РФ в строящемся в Ростовской области аэропорту «Платов» должен быть открыть вместе с вводом в эксплуатацию самой аэрогавани, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Источник: РИА Новости

На заседании штаба строительства аэропорта губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что госконтракт с подрядчиком на выполнение работ по обустройству пункта пропуска был заключен 30 мая, что «несколько позже, чем было нужно». По мнению Голубева, необходимо принять «исчерпывающие меры», чтобы техническая готовность пункта пропуска была обеспечена 1 декабря. Изначально с учетом опоздания по дате заключения госконтракта речь шла о 15 декабря.

«Окончание работ 15 декабря недопустимо, надо скорректировать имеющиеся неточности в представленном на утверждение нашего штаба плана-графика. Это абсолютно очевидно. Это предмет нашей профессиональной чести и компетенции — сделать все, чтобы эта дата (1 декабря) была для всех началом работы, и мы передали этот объект (пункт пропуска) в полной мере оператору аэропорта», — пояснил Соколов.

Как заявила первый заместитель главы ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Елена Толгская, готовность пункта пропуска через границу в аэропорту «Платов» на данный момент составляет 98%. В настоящее время заключено два контракта — на техническое перевооружение и на узел спецсвязи.

«В настоящее время строительная готовность составляет 98%, при этом есть проблемы с дооснащением оборудованием, но с учетом поставленной задачи подрядчик закончит техническую часть в полном объеме к 15 ноября. Параллельно мы начнем проводить спецпроверки, специсследования и аттестацию оборудования, с учетом помощи наших коллег из ФСБ, я рассчитываю, что нам удастся к 1 декабря решить все вопросы», — подчеркнула Толгская.

Аэропорт «Платов» строят в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Проект предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний «Ренова». Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Минтрансе рассказали о сроках сдачи погранпункта в аэропорту 'Платов'
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в районе Соловьиной рощи
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Минтранс рассмотрит отзыв разрешений на международные полеты
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
На лидера «Христианского государства» заведено уголовное дело
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь