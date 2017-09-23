В Ростове-на-Дону торжественно открыли Ворошиловский мост
Реконструированный Ворошиловский мост, связывающий правый и левый берега города, торжественно открыли в
Реконструированный Ворошиловский мост, связывающий правый и левый берега города, торжественно открыли в
«Во время открытия по новой шестиполосной переправе проехали
В каждом направлении — по три полосы. Сооружение сможет пропускать 80 тысяч автомобилей в сутки, тогда как ранее пропускало не более 19 тысяч. Кроме того, был расширен Центральный пролет моста — до 150 метров. Теперь здесь смогут проходить крупные суда.
Работы на объекте продолжаются. Так, на мосту появятся