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17:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону торжественно открыли Ворошиловский мост

Реконструированный Ворошиловский мост, связывающий правый и левый берега города, торжественно открыли в Ростове-на-Дону в субботу, 23 сентября.

«Во время открытия по новой шестиполосной переправе проехали ретро-автомобили — это своеобразная дань истории, ведь Ворошиловский мост, визитная карточка Ростова, был построен в 1960 году», — пояснили в городской администрации.

В каждом направлении — по три полосы. Сооружение сможет пропускать 80 тысяч автомобилей в сутки, тогда как ранее пропускало не более 19 тысяч. Кроме того, был расширен Центральный пролет моста — до 150 метров. Теперь здесь смогут проходить крупные суда.

Работы на объекте продолжаются. Так, на мосту появятся лифты-подъемники для пешеходов, по два с каждой стороны. Из монтаж планируется выполнить до конца октября.

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