В Ростове-на-Дону торжественно открыли Ворошиловский мост

«Во время открытия по новой шестиполосной переправе проехали ретро-автомобили — это своеобразная дань истории, ведь Ворошиловский мост, визитная карточка Ростова, был построен в 1960 году», — пояснили в городской администрации.

В каждом направлении — по три полосы. Сооружение сможет пропускать 80 тысяч автомобилей в сутки, тогда как ранее пропускало не более 19 тысяч. Кроме того, был расширен Центральный пролет моста — до 150 метров. Теперь здесь смогут проходить крупные суда.