Самара присоединилась к акции «Всероссийский парад коммунальной техники»

Мероприятие проводится в рамках акции «Всероссийский парад коммунальной техники», инициированной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для того, чтобы проверить готовность коммунальных служб, в том числе снегоуборочных машин, к работе в зимний период, а также рассказать людям о том, как работники ЖКХ обеспечивают в городах порядок и комфорт. В единый день акция прошла в Самаре и других крупнейших городах страны.

«Пожалуй, самое интересное в параде, — что можно не просто увидеть технику, которая каждый день обеспечивает чистоту и комфорт на наших улицах, но и посидеть в кабинах, узнать, где и как данная техника работает, для чего она предназначена. Мы рады показать, что работать в ЖКХ интересно, что в нашей отрасли есть и молодые, и опытные специалисты», — прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

На площадке перед департаментом городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара были продемонстрированы несколько десятков единиц современной спецтехники, украшенной символикой — наклейками с надписью #ЖКХменяется — таков общий слоган всероссийской акции.

В числе участников мероприятия — муниципальные предприятия, в том числе МП г. о. Самара «Благоустройство», представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих и подрядных организаций.

В ходе мероприятия горожане смогли оценить современные образцы коммунальных машин, находящихся на «вооружении» городского хозяйства, пообщаться с их водителями и представителями организаций, эксплуатирующих данную технику.

Одна из ресурсных организаций продемонстрировала жителям города машины, предназначенные для диагностики состояния труб и ликвидации засоров на сетях. Взрослые и дети смогли узнать о возможностях управления роботами, наблюдая за их движением, в том числе, на специальных мониторах.

Также был представлен образец дореволюционной коммунальной техники в виде бочки-водовоза, еще раз наглядно подчеркивая, насколько кардинально меняется техника с течением времени.

Напомним, в 2015 г. для нужд МП «Благоустройство» были закуплены 64 спецмашины, для МП «Универсалбыт» и МП «Жилсервис» за счет средств городского бюджета были приобретены 28 единиц специализированной спецтехники, включая малогабаритную. Также дополнительную технику получали и другие муниципальные предприятия.

В этом году вновь существенно пополнится парк службы благоустройства -закупаются около 80 спецмашин. Так, в конце лета был заключен контракт на поставку 47 единиц дорожной техники, которая работает на дизельном топливе. До конца сентября ожидается поставка 22 коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25 универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ 320.

Кроме того, осенью этого года запланировано проведение торгов с целью приобретения еще более 20 машин для уборки улично-дорожной сети.

Некоторые технологии в текущем сезоне были внедрены в практику впервые. В частности, МП г. о. Самара «Благоустройство» стало использовать корчеватель пней и 40 новых триммеров для ухода за придорожными газонами. На улицы города была выведена новая машина отечественного производства ПУМ «Чистодор» — это прицепная подметально-уборочная машина элеваторного типа с механическим подбором и прямой загрузкой смета в кузов самосвала. Машина предназначена для уборки территорий от пыли, мусора, песка, гравия, снега.

«В последние два года зима в Самаре была ранней. Так, в прошлом году первый снег выпал уже в конце октября. Поэтому нужно обеспечить максимальную готовность к грядущему сезону. Такую задачу ставит руководство мэрии. И общественность следит за тем, насколько коммунальные службы и службы благоустройства готовы качественно и оперативно справляться со своими первостепенными обязанностями. Сегодня на мероприятии было представлено только порядка 5% техники самого разного назначения. Всего же на уборку города в две смены город может привлечь свыше пятисот спецмашин», — рассказал замруководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексей Коробков.