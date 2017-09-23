Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Свекла оказалась суперфудом
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8В Москве открыли памятник Калашникову
17:12 (мск), источник: Volga News

Самара присоединилась к акции «Всероссийский парад коммунальной техники»

В субботу, 23 сентября, в региональной столице состоялась праздничное мероприятие с демонстрацией коммунальной техники для содержания и благоустройства городских территорий.

Мероприятие проводится в рамках акции «Всероссийский парад коммунальной техники», инициированной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для того, чтобы проверить готовность коммунальных служб, в том числе снегоуборочных машин, к работе в зимний период, а также рассказать людям о том, как работники ЖКХ обеспечивают в городах порядок и комфорт. В единый день акция прошла в Самаре и других крупнейших городах страны.

«Пожалуй, самое интересное в параде, — что можно не просто увидеть технику, которая каждый день обеспечивает чистоту и комфорт на наших улицах, но и посидеть в кабинах, узнать, где и как данная техника работает, для чего она предназначена. Мы рады показать, что работать в ЖКХ интересно, что в нашей отрасли есть и молодые, и опытные специалисты», — прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

На площадке перед департаментом городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара были продемонстрированы несколько десятков единиц современной спецтехники, украшенной символикой — наклейками с надписью #ЖКХменяется — таков общий слоган всероссийской акции.

В числе участников мероприятия — муниципальные предприятия, в том числе МП г. о. Самара «Благоустройство», представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих и подрядных организаций.

В ходе мероприятия горожане смогли оценить современные образцы коммунальных машин, находящихся на «вооружении» городского хозяйства, пообщаться с их водителями и представителями организаций, эксплуатирующих данную технику.

Одна из ресурсных организаций продемонстрировала жителям города машины, предназначенные для диагностики состояния труб и ликвидации засоров на сетях. Взрослые и дети смогли узнать о возможностях управления роботами, наблюдая за их движением, в том числе, на специальных мониторах.

Также был представлен образец дореволюционной коммунальной техники в виде бочки-водовоза, еще раз наглядно подчеркивая, насколько кардинально меняется техника с течением времени.

Напомним, в 2015 г. для нужд МП «Благоустройство» были закуплены 64 спецмашины, для МП «Универсалбыт» и МП «Жилсервис» за счет средств городского бюджета были приобретены 28 единиц специализированной спецтехники, включая малогабаритную. Также дополнительную технику получали и другие муниципальные предприятия.

В этом году вновь существенно пополнится парк службы благоустройства -закупаются около 80 спецмашин. Так, в конце лета был заключен контракт на поставку 47 единиц дорожной техники, которая работает на дизельном топливе. До конца сентября ожидается поставка 22 коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25 универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ 320.

Кроме того, осенью этого года запланировано проведение торгов с целью приобретения еще более 20 машин для уборки улично-дорожной сети.

Некоторые технологии в текущем сезоне были внедрены в практику впервые. В частности, МП г. о. Самара «Благоустройство» стало использовать корчеватель пней и 40 новых триммеров для ухода за придорожными газонами. На улицы города была выведена новая машина отечественного производства ПУМ «Чистодор» — это прицепная подметально-уборочная машина элеваторного типа с механическим подбором и прямой загрузкой смета в кузов самосвала. Машина предназначена для уборки территорий от пыли, мусора, песка, гравия, снега.

«В последние два года зима в Самаре была ранней. Так, в прошлом году первый снег выпал уже в конце октября. Поэтому нужно обеспечить максимальную готовность к грядущему сезону. Такую задачу ставит руководство мэрии. И общественность следит за тем, насколько коммунальные службы и службы благоустройства готовы качественно и оперативно справляться со своими первостепенными обязанностями. Сегодня на мероприятии было представлено только порядка 5% техники самого разного назначения. Всего же на уборку города в две смены город может привлечь свыше пятисот спецмашин», — рассказал замруководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексей Коробков.

Стоит также подчеркнуть, что техника обладает важными преимуществами — это маневренность, мощность, удобство в управлении и главное — универсальность. В последние годы предпочтение отдается именно всесезонным многофункциональным машинам, на которых можно оперативно поменять навесное оборудование в зависимости от необходимости проведения тех или иных видов работ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Росавтодор одобрил проект автомагистрали "Центральная"
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Минтранс рассмотрит отзыв разрешений на международные полеты
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
На лидера «Христианского государства» заведено уголовное дело
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь