Самара присоединилась к акции «Всероссийский парад коммунальной техники»
В субботу, 23 сентября, в региональной столице состоялась праздничное мероприятие с демонстрацией коммунальной техники для содержания и благоустройства городских территорий.
В субботу, 23 сентября, в региональной столице состоялась праздничное мероприятие с демонстрацией коммунальной техники для содержания и благоустройства городских территорий.
Мероприятие проводится в рамках акции «Всероссийский парад коммунальной техники», инициированной Министерством строительства и
«Пожалуй, самое интересное в параде, — что можно не просто увидеть технику, которая каждый день обеспечивает чистоту и комфорт на наших улицах, но и посидеть в кабинах, узнать, где и как данная техника работает, для чего она предназначена. Мы рады показать, что работать в ЖКХ интересно, что в нашей отрасли есть и молодые, и опытные специалисты», — прокомментировал заместитель министра строительства и
На площадке перед департаментом городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара были продемонстрированы несколько десятков единиц современной спецтехники, украшенной символикой — наклейками с надписью #ЖКХменяется — таков общий слоган всероссийской акции.
В ходе мероприятия горожане смогли оценить современные образцы коммунальных машин, находящихся на «вооружении» городского хозяйства, пообщаться с их водителями и представителями организаций, эксплуатирующих данную технику.
Одна из ресурсных организаций продемонстрировала жителям города машины, предназначенные для диагностики состояния труб и ликвидации засоров на сетях. Взрослые и дети смогли узнать о возможностях управления роботами, наблюдая за их движением, в том числе, на специальных мониторах.
Также был представлен образец дореволюционной коммунальной техники в виде
Напомним, в 2015 г. для нужд МП «Благоустройство» были закуплены 64 спецмашины, для МП «Универсалбыт» и МП «Жилсервис» за счет средств городского бюджета были приобретены 28 единиц специализированной спецтехники, включая малогабаритную. Также дополнительную технику получали и другие муниципальные предприятия.
В этом году вновь существенно пополнится парк службы благоустройства -закупаются около 80 спецмашин. Так, в конце лета был заключен контракт на поставку 47 единиц дорожной техники, которая работает на дизельном топливе. До конца сентября ожидается поставка 22
Некоторые технологии в текущем сезоне были внедрены в практику впервые. В частности, МП г. о. Самара «Благоустройство» стало использовать корчеватель пней и 40 новых триммеров для ухода за придорожными газонами. На улицы города была выведена новая машина отечественного производства ПУМ «Чистодор» — это прицепная
«В последние два года зима в Самаре была ранней. Так, в прошлом году первый снег выпал уже в конце октября. Поэтому нужно обеспечить максимальную готовность к грядущему сезону. Такую задачу ставит руководство мэрии. И общественность следит за тем, насколько коммунальные службы и службы благоустройства готовы качественно и оперативно справляться со своими первостепенными обязанностями. Сегодня на мероприятии было представлено только порядка 5% техники самого разного назначения. Всего же на уборку города в две смены город может привлечь свыше пятисот спецмашин», — рассказал замруководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексей Коробков.
Стоит также подчеркнуть, что техника обладает важными преимуществами — это маневренность, мощность, удобство в управлении и главное — универсальность. В последние годы предпочтение отдается именно всесезонным многофункциональным машинам, на которых можно оперативно поменять навесное оборудование в зависимости от необходимости проведения тех или иных видов работ.