Наличную валюту начнут продавать населению с 1 октября

Источник: Uzdaily.uz

Глава Правительства Узбекистана Абдулла Арипов сказал в субботу, что власти разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

Согласно документу, с 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана могут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.