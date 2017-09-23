Наличную валюту начнут продавать населению с 1 октября
В Узбекистане с 1 октября 2017 года откроет продажу наличной иностранной валюты населению. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на
В Узбекистане с 1 октября 2017 года откроет продажу наличной иностранной валюты населению. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на
Глава Правительства Узбекистана Абдулла Арипов сказал в субботу, что власти разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».
Согласно документу, с 5 сентября
Также с 5 сентября юридические лица Узбекистана могут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, включая импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера.