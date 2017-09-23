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18:56 (мск), источник: Uzdaily.uz

Наличную валюту начнут продавать населению с 1 октября

В Узбекистане с 1 октября 2017 года откроет продажу наличной иностранной валюты населению. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов.

ЦБ: $ 57.6527   -0.57 € 69.0737   -0.19 ММВБ: $ 57.5725   -0.33 € 68.8075   -0.34
Источник: Uzdaily.uz

Глава Правительства Узбекистана Абдулла Арипов сказал в субботу, что власти разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

Согласно документу, с 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана могут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.

Также с 5 сентября юридические лица Узбекистана могут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, включая импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера.

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