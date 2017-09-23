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18:55 (мск), источник: Publika.md

Гражданам Молдовы больше не нужно платить налог при продаже квартир, в которых они прописаны

Гражданам Молдовы больше не нужно платить налог при продаже квартир, в которых они прописаны. Отменили сборы и в случае дарения или наследования жилья.

Источник: Publika.md

В Налоговой службе уточняют — поправки в закон вступили в силу в начале года, но о них мало кто знает.

Говорили об этом на конференции в Союзе агентств недвижимости.

По словам главы союза Андриана Тодерашку, освобождение от налогов увеличит поступления в бюджет, так как сократит число скрывающих реальный размер доходов.

Сделки по купле-продаже облагаются налогом от 7-ми до 18% стоимости недвижимости. А в контрактах часто указывают кадастровую цену, которая намного меньше рыночной.

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