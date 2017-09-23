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22:14 (мск), источник: Tengrinews

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Астане или Алматы

Издание «Крыша» опубликовало расчеты, показывающие какой уровень дохода позволит семье приобрести собственное жилье (однокомнатная квартира за 13 миллионов тенге), не участвуя в государственных программах.

Источник: Tengrinews

Так, при зарплате 150 тысяч тенге (столько получает среднестатистический житель Алматы), содержать семью и копить на жилье невозможно даже в режиме строжайшей экономии.

При доходе в 200 тысяч тенге накопить на первоначальный взнос (3,9−4 миллиона тенге или 30 процентов от цены на жилье) можно за 10 лет. А срок накопления на покупку квартиры без ипотеки составит 20 лет (при условии, что деньги хранятся на депозите с ГЭСВ 10 процентов).

Если в семье совокупный доход от 300 тысяч до 400 тысяч тенге, то первоначальный взнос на однушку будет собран через пять лет или три года. В первом случае ежемесячно придется откладывать на депозит 100 тысяч тенге, во втором — 50 тысяч. Чтобы обойтись без ипотеки потребуется от 7−8 лет до 12−13 лет.

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При зарплате в 500 тысяч тенге купить однокомнатную квартиру удастся чуть менее чем через пять лет. Такой доход позволит ежемесячно откладывать по 200 тысяч тенге. Однако если говорить о жилье бизнес-класса, то без ипотеки здесь тоже не обойтись. Если доходом в полмиллиона тенге обладают оба члена семьи, то откладывая 500 тысяч тенге в месяц, за пять лет удастся собрать сумму в размере 40 миллионов тенге.

«Этого хватит на скромный коттедж», — пишет издание.

«Суровые реалии таковы, что при средней зарплате 150−200 тысяч тенге содержать семью, арендовать жилье и копить на квартиру невозможно. Следовательно, единственная надежда огромного количества людей — госпрограммы и льготы», — отмечает автор публикации.

«Для того чтобы обеспечить приемлемый уровень жизни и делать накопления, необходима заработная плата свыше 400 тысяч тенге. Увы, такой уровень дохода для большинства жителей Алматы и Астаны считается недоступным», — говорится в статье.

Также «Крыша» опросила алматинцев о том, какую зарплату нужно получать, чтобы накопить на квартиру или хотя бы на первоначальный взнос по ипотеке. Жители мегаполиса поделились мнением о процентных ставках и уровне цен на жилье.

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