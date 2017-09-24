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07:21 (мск), источник: Kazinform

В Костанае начнут выпускать лифты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В 2018 году в Костанае планируется наладить полный цикл производства лифтов. Такие планы озвучила екатеринбургская компания ООО «VEK» в ходе второго дня Инвестфорума в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

К слову, контракт уже заключён, а производство будет расположено в Индустриальной зоне АО «СПК «Тобол». Стоит отметить, что это первый из 10 запланированных проектов, который будет запущен на данной зоне.

Как рассказал в ходе беседы директор группы компаний «VEK» Михаил Молочников, производством лифтов они занимаются уже с 2009 года. География поставок широка, также лифты компании поставлены и в ряд казахстанских городов — Петропавловск и Кокшетау.

«Сегодня мы уже заключили первые контракты на поставку лифтов в Костанае. Здесь мы планируем не только сборку, а намерены реализовать полный цикл производства. На первых 2 тыс. кв.м производственных площадей, которые планируются к сдаче в декабре в Индустриальной зоне Костаная, мы планируем уже завести станки и начать полномасштабное производство. Уровень локализации достигнет 60%. Бизнес- план составлен пока на ближайшие 5 лет. Но есть уверенность, что это будет долгосрочный проект», — считает Молочников.

В планах у российского предприятия произвести уже в следующем году порядка 350 лифтов, в лучшем случае эта цифра достигнет 500−600. Сумма инвестиций на начальном этапе составляет 1,5 млн. долларов, с развитием производства ее планируется увеличить до 15 млн.долларов.

«Мы рассчитываем, что костанайская площадка станет базовой для поставок лифтов и в соседние страны, такие как Кыргызстан и Узбекистан. И не исключаем поставок лифтпакетов в Россию», — отметил глава группы компаний.

Запуск производства запланирован уже на декабрь текущего года.

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