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08:05 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане раскрыта теневая схема многомиллиардных финансовых махинаций

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан активно реформирует финансово-экономическую систему с целью упростить деятельность бизнес-структур, предоставив предпринимателям все условия и возможности для свободной реализации их идей и инициатив.

Источник: Podrobno.uz

Недавние шаги по либерализации валютной политики стали важным шагом в развитии экономики страны. Новый порядок, внедрение которого было предусмотрено Стратегией действий, по оценкам экспертов, будет способствовать повышению экспортного потенциала, улучшению инвестиционного климата и деловой среды.

Центральный банк принял ряд мер, что позволяет предпринимателями и компаниями беспрепятственно получать наличную выручку, покупать иностранную валюту, чего не было раньше.

Однако, несмотря на все эти усилия, в стране продолжают действовать разного рода мошенники, подрывающие деятельность отечественной финансово-экономической системы. Для борьбы с ними органы Службы национальной безопасности ведут активную работу по выявлению и пресечению на ранних этапах подозрительных финансовых переводов и схем.

Недавно оперативники СНБ выявили крупную мошенническую схему, которая позволила должностным лицам одной из частных компаний, в сговоре с сотрудниками банка, незаконно обналичить крупные суммы.

«В ходе мониторинга финансовых операций в банковской системе республики установлены сомнительные транзакции со стороны компании “Luminous Trade”, зарегистрированной в мае 2017 года. Она занималась оптовой неспециализированной торговлей и имела уставной фонд в 525 миллионов сумов. В ходе дальнейшего изучения с привлечением специалистов Департамента при Генпрокуратуре выяснилось, что компания, директором которой являлся Бахром Маликов, не осуществляет какой-либо производственной деятельности, а в основном занимается незаконным обналичиванием денег хозяйственных субъектов», — рассказал представитель СНБ.

Маликов в сговоре отдельными коммерческими структурами организовал механизм незаконного обналичивания денежных средств в особо крупных размерах. За короткий срок им удалось обналичить таким образом свыше 18,5 миллиарда сумов. Финансовые средства перечислялись для приобретения высоколиквидных товаров — сахара, напитков, стройматериалов и других, которые в последующем реализовывались за наличный расчет без инкассации.

По мнению специалистов, подобные финансовые махинации способствуют росту объема внебанковского оборота наличности и уходу денежной массы в теневой сектор, в том числе на «черный» рынок валюты, что в конечном итоге приводит к росту инфляции.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данному факту дело в отношении должностных лиц компании «Luminous Trade» по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса.

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 В Узбекистане раскрыта теневая схема многомиллиардных финансовых махинаций
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