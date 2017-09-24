Передовые технологии ЭКСПО внедрят на предприятиях ЮКО

Об этом в ходе совещания по вопросам применения новых технологий в регионе сообщил аким области Жансеит Туймебаев.



По словам акима, в настоящее время на предприятиях ведутся работы по внедрению передовых технологий, предусмотренных по 27 проектам. К примеру, АО «Шымкентмай» намерено использовать в производственном процессе установку каталитического деаэра. Кроме того, проекты по утилизации отходов будут включены в производственные работы по переработке кожи ТОО «Таза қала» и «Технология-21».



Наряду с этим, ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» реализует такие проекты, как «Мобильный комплекс для очистки сточных вод» и «Система управления солнечной батареей», а компания «Ақсемсерстройсервис» для освещения улиц Шымкента рассматривает возможность использовать светодиодные лампы, которые используют при освещении малазийских улиц. Кроме того, в рамках тематики международной выставки ЭКСПО, в регионе ведутся масштабные работы по внедрению ряда новых технологий в сфере промышленности, экологии и сельского хозяйства.



«В настоящее время в регионе действуют 5 форм возобновляемых источников энергии. В частности, 3 малые гидроэлектростанции, общей мощностью 5,8 МВт. Также, в этом году планируется запустить две малые гидроэлектростанции, общей мощностью 3,5 МВт. Вместе с тем, на основании проведенных исследований, в ближайшие годы на 122 реках области планируется строительство малых гидроэлектростанций, общей мощностью 420 МВт. Наряду с этим, ведутся переговоры с турецкой компанией о строительстве на реке Угам каскадных малых гидроэлектростанций общей мощностью 57 МВт», — сказал Ж. Туймебаев.