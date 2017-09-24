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08:06 (мск), источник: Sputnik

Григорьев: криптовалюта — данность, с которой пора смириться

Консультант по криптовалютным рынкам Александр Григорьев полагает, что управлять криптовалютой путем запретительных мер уже не получится.

ЦБ: $ 57.6527   -0.57 € 69.0737   -0.19 ММВБ: $ 57.5725   -0.33 € 68.8075   -0.34
Источник: Sputnik

Комментируя в эфире Sputnik Эстония борьбу с криптовалютой в Китае, Александр Григорьев отметил, что, скорее всего, это одна из мер борьбы с «бегством» капитала из страны.

«И вряд ли такими способами можно решить финансовые проблемы. Цена биткоина, да и остальной криптовалюты, уже восстанавливается. Процесс развивается сейчас так, что джина обратно в бутылку загнать будет сложно», — сказал Григорьев.

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