Григорьев: криптовалюта — данность, с которой пора смириться

Комментируя в эфире Sputnik Эстония борьбу с криптовалютой в Китае, Александр Григорьев отметил, что, скорее всего, это одна из мер борьбы с «бегством» капитала из страны.

«И вряд ли такими способами можно решить финансовые проблемы. Цена биткоина, да и остальной криптовалюты, уже восстанавливается. Процесс развивается сейчас так, что джина обратно в бутылку загнать будет сложно», — сказал Григорьев.