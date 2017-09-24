Григорьев: криптовалюта — данность, с которой пора смириться
Консультант по криптовалютным рынкам Александр Григорьев полагает, что управлять криптовалютой путем запретительных мер уже не получится.
Консультант по криптовалютным рынкам Александр Григорьев полагает, что управлять криптовалютой путем запретительных мер уже не получится.
Комментируя в эфире Sputnik Эстония борьбу с криптовалютой в Китае, Александр Григорьев отметил, что, скорее всего, это одна из мер борьбы с «бегством» капитала из страны.
«И вряд ли такими способами можно решить финансовые проблемы. Цена биткоина, да и остальной криптовалюты, уже восстанавливается. Процесс развивается сейчас так, что джина обратно в бутылку загнать будет сложно», — сказал Григорьев.