Губернатор Хабаровского края поздравил машиностроителей с праздником

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Хабаровск, 24 сентября, AmurMedia.

Сегодня в России отмечается День машиностроителя. С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Глава региона отметил заслуги действующих специалистов, выразил признательность ветеранам, посвятившим долгие годы развитию промышленности, сообщили, а пресс-службе губернатора.

«В составе регионального отделения Союза машиностроителей Российской Федерации сразу 25 предприятий, учреждений и организаций из Хабаровского края, — подчеркнул Вячеслав Шпорт. — Флагманами отрасли выступают Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, судостроительные заводы края, Дальневосточный завод энергетического машиностроения и Хабаровский завод судового машиностроения им. М. А. Горького. Эти предприятия выпускают как продукцию гражданского назначения, так и обеспечивают оборонзаказ страны. Технологии машиностроения представлены во всех ключевых отраслях — авиа— и судостроении, металлургии, энергетике».

В настоящее время на КнААЗ им. Ю. А. Гагарина успешно ведут серийный выпуск составных частей для регионального магистрального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100», создают перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения. На судостроительных заводах региона строят современные корветы и гражданские суда. Расширил производство ПАО «Дальэнергомаш».