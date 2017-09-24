Губернатор Хабаровского края поздравил машиностроителей с праздником
Глава региона отметил заслуги действующих специалистов, а также выразил признательность ветеранам.
Глава региона отметил заслуги действующих специалистов, а также выразил признательность ветеранам.
Хабаровск, 24 сентября, AmurMedia.
Сегодня в России отмечается День машиностроителя. С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Глава региона отметил заслуги действующих специалистов, выразил признательность ветеранам, посвятившим долгие годы развитию промышленности, сообщили, а
«В составе регионального отделения Союза машиностроителей Российской Федерации сразу 25 предприятий, учреждений и организаций из Хабаровского края, — подчеркнул Вячеслав Шпорт. — Флагманами отрасли выступают
В настоящее время на КнААЗ им. Ю. А. Гагарина успешно ведут серийный выпуск составных частей для регионального магистрального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100», создают перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения. На судостроительных заводах региона строят современные корветы и гражданские суда. Расширил производство ПАО «Дальэнергомаш».
«Уверен, в Хабаровском крае есть главное — высоко профессиональные кадры и большой научный и технический потенциал. Мы и в дальнейшем будем выпускать продукцию машиностроения, востребованную на внутреннем и внешнем рынках, соответствующую мировым стандартам. Выражаю глубокую признательность ветеранам отрасли, сегодняшним специалистам за служение интересам государства и преданность любимому делу. Желаю крепкого здоровья, стабильности и новых производственных достижений!», — сказал губернатор.