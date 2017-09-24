Когда начнется новый отопительный сезон в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане в соответствии с планом работ полностью завершить подготовку всех объектов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане в соответствии с планом работ полностью завершить подготовку всех объектов
Соответствующий документ был утвержден Министерством по инвестициям и развитию РК, сообщили в
По данным ведомства, на 21 сентября в Казахстане к началу отопительного сезона были подготовлены: 87,9% сетей водоснабжения (1792,4 км из 2040 км), 94,8% автономных котельных (9791 единиц из 10 326 единиц), 95,3% сетей теплоснабжения (2013,9 км из 2112,9 км), 91% жилых домов (39 753 из 43 572), 98,1% объектов здравоохранения (6324 из 6444) и 100% объектов образования (11 139). Акиматы в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону в целом завершили все основные запланированные ремонтные работы.
В ответе на другой запрос
В целом, существенных проблем с подготовкой объектов электроэнергетики к предстоящему
Согласно представленной информации, потребность в топливе для автономных котельных на предстоящий отопительный сезон в целом по Казахстану составляет 1227,1 тыс. тонн угля и 122,3 тыс. тонн мазута. На 21 сентября было заготовлено 89% необходимого угля (197,7 тыс. тонн) и 52% мазута (63,6 тыс. тонн). Тем временем, на котельных в зоне централизованного теплоснабжения было накоплено 91% планового объема, или 1,6 млн тонн, угля и 28,6 тыс. тонн мазута. На складах электростанций было запасено 4,4 млн тонн угля и 85 тыс. тонн мазута, что, как отмечают, достаточно для начала предстоящего отопительного сезона.
Что же до подключения объектов к теплоснабжению, то оно осуществляется по решению местного акимата, пояснили в