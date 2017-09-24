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11:38 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области стартовала программа приграничного сотрудничества «Литва-Россия»

В Светлогорске дали старт новой программе приграничного сотрудничества «Литва-Россия». Она рассчитана до 2020 года.

Источник: Вести - Калининград

Программы приграничного сотрудничества «Литва-Польша-Россия», которая работала с 2007 года, больше не существует. Вместо неё теперь два отдельных направления — это «Польша-Россия», и «Литва-Россия». Такое разделение, по мнению экспертов, поможет повысить эффективность работы.

Как пояснил директор департамента региональной политики министерства внутренних дел Литовской Республики Гедиминас Чесонис, «территория программы была очень большая и было трудно стратегически взглянуть на решения. Опыт показывает, что лучше внедряются те программы, которые сконцентрированы на небольшой территории».

«Со своей стороны Россия предполагает вложить порядка 8,5 миллионов евро на реализацию инвестпроектов», — сказал в интервью ГТРК «Калининград» директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Виталий Гудин.

Предпочтения будут отдавать проектам, направленным на развитие туризма, социальной сферы, образования, здравоохранения. Комиссия уже начала приём заявок.

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