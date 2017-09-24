Как компании России помогут модернизации сел Молдовы?
Предприятия из Курской области России намерены инвестировать в модернизацию канализации и освещения в селах Молдовы, передает NOI.md.
Предприятия из Курской области России намерены инвестировать в модернизацию канализации и освещения в селах Молдовы, передает NOI.md.
Как пишет издание rostovgazeta.ru, об этом сообщила на расширенном выездном заседании
Мероприятие организовала
«Проект будет реализован в селах с большим числом жителей. Они очень нуждаются в модернизации канализации и очистных сооружений. 25% от суммы инвестиций будет вложено населением в качестве гарантии реализации проекта. Позже их возместят населению из бюджета района», — отметила Елена Булхак.
Точная сумма инвестиций пока не сообщается. Она станет известна после подписания соглашения 15 октября. Обслуживание канализационных систем молдавских сел запланировано в течение 30 лет после их модернизации, освещение — на пять лет.
По словам Елены Булхак, в настоящее время на территории Курской области РФ предприниматель из Молдовы намерен построить тепличный комплекс.
Как сообщила начальник отдела сопровождения инвестпроектов Минсельхоза Ростовской области Елена Сорокина, в регионе сейчас нет совместных