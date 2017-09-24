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12:10 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге запущено тестовое производство инсулина

В Петербурге на территории промзоны «Пушкинская» в тестовом режиме начали производить инсулин.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, промышленное производство начнется в ноябре, запуск второй очереди запланирован на четвертый квартал 2018 года.

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В России около 4,5 миллионов человек имеют диагноз диабет. И они ежедневно должны применять инсулин. Еще десять лет назад до 90 процентов всего инсулина ввозилось из-за рубежа. В последние несколько лет в регионах страны открываются собственные производства и уже сейчас доля отечественных аналогов в госзакупках превышает 50 процентов.

Новый завод в Петербурге после выхода на проектную мощность сможет выпускать до тысячи килограммов лекарственных препаратов в год. Помимо инсулина там будут также производиться лекарства, применяемые в офтальмологии.

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