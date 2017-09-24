В Петербурге запущено тестовое производство инсулина
В Петербурге на территории промзоны «Пушкинская» в тестовом режиме начали производить инсулин.
В Петербурге на территории промзоны «Пушкинская» в тестовом режиме начали производить инсулин.
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В России около 4,5 миллионов человек имеют диагноз диабет. И они ежедневно должны применять инсулин. Еще десять лет назад до 90 процентов всего инсулина ввозилось
Новый завод в Петербурге после выхода на проектную мощность сможет выпускать до тысячи килограммов лекарственных препаратов в год. Помимо инсулина там будут также производиться лекарства, применяемые в офтальмологии.