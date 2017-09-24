В Петербурге запущено тестовое производство инсулина

В России около 4,5 миллионов человек имеют диагноз диабет. И они ежедневно должны применять инсулин. Еще десять лет назад до 90 процентов всего инсулина ввозилось из-за рубежа. В последние несколько лет в регионах страны открываются собственные производства и уже сейчас доля отечественных аналогов в госзакупках превышает 50 процентов.