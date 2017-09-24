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14:07 (мск), источник: Sputnik.md

Сейсмолог: добыча газа в Молдове может спровоцировать землетрясения

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Ион Илиеш считает, что примером тому может служить усиление сейсмической активности в США одновременно с увеличением добычи сланцевого газа и так называемой «легкой» нефти.

Источник: Sputnik.md

К примеру, в американском штате Оклахома до 2008 года фиксировались не больше двух землетрясений в десять лет. Но только в 2014 году, в самый разгар «сланцевой революции», было зарегистрировано уже 24 подземных толчка. Землетрясения были небольшими, магнитудой не больше 4, так что можно сказать, что американцы отделались легким испугом. Зато добыча газа возросла почти в шесть раз — от 54 млрд кубометров в 2007 году до 319 млрд кубометров в 2013.

События по такому сценарию могут развернуться и в Молдове в результате подписания Правительством республики контракта с американской нефте-газодобывающей компанией Frontera Resources.

«Практика Соединенных Штатов показала, что такие работы генерировали слабые землетрясения магнитудой не больше 5. Эти землетрясения не опасны для человечества, для строений. К таким землетрясениям мы уже привыкли», — сказал сейсмолог.

Возможная добыча углеводородов из сланцевых пород не растревожит еще больше Вранчу, успокаивает ученый, так как генерировать большие землетрясения эти работы не могут.

«Дело в том, что очаг Вранчи находится на глубине, а бурение осуществляется не на больших глубинах. Поэтому можно исключить влияние добычи газа и нефти на эпицентр», — пояснил собеседник.

В начале января 2017 года правительство подписало договор о концессии с американской компанией «Frontera Resources International» на разведку нефти и газа с последующей их добычей. Первые пять лет компания посвятит исключительно поиску залежей нефти и газа в Молдове, работы затронут треть территории страны — в периметре от Унген до Бессарабки, ближе к румынской границе.

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