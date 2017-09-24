Семье сбитых трамваем девочек купили квартиру на пожертвования павлодарцев

Источник: Sputniknews.kz

Трагедия произошла утром 7 сентября в Павлодаре. Трамвай сбил двух сестер — 10-летнюю Махаббат и 8-летнюю Марал. Старшая скончалась на месте, младшую госпитализировали и на днях выписали из больницы.

Как выяснилось, мать девочек Шынар Уалитова воспитывает троих детей одна: ее муж несколько лет назад погиб, а собственного жилья у них нет.

После трагедии горожане решили помочь женщине материально. Волонтеры Клуба добряков Павлодара вместе с работниками сферы образования объявили сбор денег на покупку квартиры. Поскольку Шынар сообщила, что хочет перебраться из Павлодара в Экибастуз, где живут ее родственники, жилплощадь семье приобрели там.

«Для выбора квартиры мы, совместно с представителями отдела образования, выезжали в Экибастуз, — рассказали волонтеры Клуба добряков. — Просмотрели варианты, остановились на трехкомнатной квартире, площадью 63,5 квадратных метра и стоимостью 8,5 миллиона тенге в элитной новостройке. Здесь для семьи будут все удобства. Рядом находятся детский сад и поликлиника. Даже не нужно переходить дорогу».

Собранная неравнодушными павлодарцами сумма составила более 11 миллионов тенге. На оставшиеся от покупки квартиры деньги решено приобрести мебель, сделать косметический ремонт. Оставшиеся средства будут распределены на депозиты, которые откроют на имя детей Шынар. Волонтеры обещают помочь семье и с переездом. Через страницу Клуба добряков в социальных сетях Шынар Уалитова поблагодарила всех, кто ей помог.

«Всем огромное спасибо, — написала она. — Я не ожидала, что моя жизнерадостная и приветливая девочка сможет сплотить вокруг своей семьи не одну сотню совершенно незнакомых друг другу людей, заставить их поверить в то, что в мире добрых людей гораздо больше».

По словам матери, погибшая дочка мечтала о квартире для своей семьи.

«Ее мечта сбылась, — сказала Шынар, — но уже без нее. Сама я сейчас живу только благодаря младшим детям».

Женщина сообщила, что представители трамвайного управления связались с ней и принесли свои извинения. Водителя трамвая она простила.

«Она сама себя уже наказала, — сказала Шынар. — Понимаю, она этого не хотела, так получилось…».