Новый горнолыжный курорт на набережной Ишима появится в СКО
Уже этой зимой жители Петропавловска получат новое зимнее развлечение — на набережной Ишима возведут горнолыжный курорт, сообщает Рkzsk.info.
Уже этой зимой жители Петропавловска получат новое зимнее развлечение — на набережной Ишима возведут горнолыжный курорт, сообщает Рkzsk.info.
Стройка началась всего месяц назад. Уже сейчас заметны результаты: обрывистый выступ, который
По планам строителей все работы будут завершены в последнем квартале этого года. Точной даты нет, но если работники уложатся в срок, то горожане смогут оценить горнолыжную базу уже в этом году. Место для зимнего развлечения достаточно компактное, и жители смогут также гулять на набережной.
Судьба другого строящегося горнолыжного комплекса не так оптимистична. Строительство курорта на Кок Жайляу было заморожено чиновниками
Против строительства выступили общественники. Экологи считают, что решение о строительстве горнолыжного курорта было экономически и экологически необоснованным, не имеющим перспектив в условиях изменения климата. А попытки реанимировать проект наносят ущерб международному имиджу страны.