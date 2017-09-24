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14:14 (мск), источник: Informburo.kz

Новый горнолыжный курорт на набережной Ишима появится в СКО

Уже этой зимой жители Петропавловска получат новое зимнее развлечение — на набережной Ишима возведут горнолыжный курорт, сообщает Рkzsk.info.

Стройка началась всего месяц назад. Уже сейчас заметны результаты: обрывистый выступ, который когда-то был обзорной площадкой и местом романтических свиданий, приобрёл очертания плавного длинного спуска в сторону реки.

По планам строителей все работы будут завершены в последнем квартале этого года. Точной даты нет, но если работники уложатся в срок, то горожане смогут оценить горнолыжную базу уже в этом году. Место для зимнего развлечения достаточно компактное, и жители смогут также гулять на набережной.

Когда-то здесь был песчаный карьер, после которого жителям Петропавловска достался замысловатый ландшафт. Это место жители использовали не только для прогулок, здесь также проходили соревнования по мотокроссу, лыжные гонки.

Судьба другого строящегося горнолыжного комплекса не так оптимистична. Строительство курорта на Кок Жайляу было заморожено чиновниками из-за оптимизации бюджета. Позже аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что есть возможность его возобновления при помощи частных лиц.

Против строительства выступили общественники. Экологи считают, что решение о строительстве горнолыжного курорта было экономически и экологически необоснованным, не имеющим перспектив в условиях изменения климата. А попытки реанимировать проект наносят ущерб международному имиджу страны.

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